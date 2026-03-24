藍新竹縣長初選衝刺　藍委陪徐欣瑩掃街

藍委王育敏24日到新竹縣陪徐欣瑩車隊掃街。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月24日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩在黨內初選殺得激烈，25日到27日將進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。徐24日把握最後倒數機會，找來藍委王育敏車隊掃街拜票，全力衝刺。



國民黨新竹縣長黨內初選，徐欣瑩和陳見賢都已登記參選，將採“七三制”（民調70%、黨員投票30%），25日到27日將進行電話民調，28日進行黨員投票來決定由誰勝出。綠營則以民進黨籍竹北市長鄭朝方的呼聲最高。



徐欣瑩22日找來國民黨籍“立法委員”王育敏，到新竹縣關西鎮、新埔鎮、芎林鄉與橫山鄉進行車隊掃街拜票。



王育敏表示，徐欣瑩是她在“立法院”的好同事，徐是理工博士相當優秀，在“立法院”問政也非常用心，對新竹縣民的服務也非常周到，這麼優秀的國民黨中生代候選人，她希望可以給徐支持力量，讓徐在國民黨內初選可以過關，未來也可以當選新竹縣長。



徐欣瑩則特別感謝王育敏在最後關頭到新竹縣為她加油打氣，也邀請所有鄉親一起來守護新竹縣的陽光政治、守護新竹縣未來十年的發展、也一起來守護新竹縣的藍天。