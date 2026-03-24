藍縣長張麗善、許淑華攜手推中台灣觀光

雲林縣長張麗善（左）、南投縣長許淑華攜手串聯兩地觀光旅遊。（中評社 方敬為攝） 中評社雲林3月24日電（記者 方敬為）中國國民黨籍雲林縣長張麗善推動跨縣市區域觀光發展，今天攜手同黨南投縣長許淑華共同提案，以“草嶺石壁森林療癒園區”向“觀光署”申請“指定觀光地區”，期望透過法定地位的取得與跨縣市的合作，結合兩縣市資源打造雲林草嶺、南投竹山等地區成為山林旅遊亮點。



雲林縣草嶺石壁地區與南投縣竹山、鹿谷一帶相鄰，擁有優質森林環境與多樣化自然景觀，是中部地區重要的山林旅遊區域。雲林與南投兩縣為共同提升整體旅遊服務品質，張麗善、許淑華24日簽署MOU，攜手申請“草嶺石壁森林療癒園區”為“指定觀光地區”，以利當地投入公共建設升級。



張麗善表示，很高興許淑華縣長帶領團隊來到“草嶺石壁森林療癒園區”，此次共同簽署合作意向書，最重要的是希望“草嶺石壁森林療癒園區”能成為指定觀光地區，藉此取得法源依據，以利進行山林防護與自然景觀維護，同時針對園區資源進行整合。



許淑華表示，草嶺石壁擁有絕美竹林、茶園與山林景觀，與南投竹山瑞龍瀑布、天梯等太極美地自然對接，未來將打破行政區界，整合竹海、茶園與森林芬多精體驗，推出低碳環狀旅遊路網，吸引海內外高端旅客前來“無藥而癒”。



許淑華期待，透過此次合作將串聯杉林溪、溪頭、竹山老街直至草嶺石壁，結合竹文化產業、螢火蟲生態活動與即將規劃的天梯纜車，南投、雲林強強聯手，打造中部地區全新的觀光廊道軸線。她特別感謝雲林縣政府近年在觀光上的用心，期待雙方加緊執行MOU內容，並爭取中央支持，共同提升中台灣旅遊品質。