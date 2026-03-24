國民黨籲民進黨把二大神主牌請下來

國民黨喊話民進黨，應該要把“非核家園、台獨”兩大神主牌請下來。（照：國民黨臉書） 中評社台北3月24日電／針對賴清德21日指“核二、核三具備重啟條件”，並預計3月底送“核安會”審議。中國國民黨24日臉書發文，要民進黨找個黃道吉日，把“非核家園、“台獨”兩大神主牌請下來吧！台灣要的不是政治表演，而是一條說得清楚、走得穩定的路。



國民黨指出，民進黨在2025年說，非核家園，說到斬釘截鐵；到了2026年又說：核電重啟，轉得理直氣壯。國民黨批評，這不是政策調整，這叫“昨天說不行，今天說很行”。



國民黨反諷說，既然都已經“改信仰”了，是不是也該認真一點挑個良辰吉時，辦一場正式的“下架儀式”？ 兩大神主牌：“非核”＋“台獨”一個已經被現實打臉，一個自己都說不會做，卻還要繼續供在那裡，到底是信仰，還是道具？



國民黨問，不然現在是什麼狀況？ 核電可以重啟，但“非核家園”不能下架；說不會“台獨”，但“台獨黨綱”繼續供著。政策在轉，神主牌不動。白天務實，晚上信仰，這種“日夜分裂式治理”，才是真正讓人看不懂。



國民黨表示，與其偷偷轉彎，不如公開選日子。是不是要擇個良辰吉時？要不要準備個儀式感？還是連理由都懶得交代，直接默默放下？問題從來不在“改不改”，而在於敢不敢承認當初錯了。



最後，國民黨要民進黨找個黃道吉日，把神主牌請下來吧！台灣要的不是政治表演，而是一條說得清楚、走得穩定的路。