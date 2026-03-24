徐春鶯遭起訴　民眾黨：污名化陸籍新住民

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯。（中評社 資料照） 中評社台北3月24日電／台灣民眾黨前新住民委員會主委、陸配徐春鶯在去年11月因涉嫌違反反滲透法，遭新北地檢署收押至今，檢方今天依反滲透法、銀行法、刑法偽造文書與詐欺取財等罪起訴徐。對此，民眾黨傍晚回應指出，司法應回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場。執政者更不應藉個案操作，持續污名化陸籍新住民，以“國家安全”之名，行政治打壓之實，繼續重創司法公信力、撕裂社會信任與“國家”團結。



民眾黨表示，台灣作為民主法治“國家”，司法獨立與程序正義是支撐社會的基石。民眾黨對此案立場始終如一，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定前，任何“國民”的合法權益均應受到保障，更不該在判決定讞前就受到輿論追殺形同社會性死亡。呼籲檢調單位與司法機關應秉持公正客觀之立場，務必“勿枉勿縱”，嚴格遵循正當法律程序，切莫一再讓司法淪為執政黨抹紅抹黑在野黨的政治工具。



民眾黨說，新北地方檢察署今日新聞稿指出，徐春鶯“依滲透來源指示，於2022年台北市市長選舉、2024年大選，為候選人宣傳、站台、亮相造勢”，即認定徐春鶯涉及不法，卻無對外公布實質證據；社會看不到證據，只看得到檢調藉此指涉，徐春鶯站台之候選人亦有涉及不法情事，藉此抹紅操弄輿論，企圖將民眾黨與中共進行不當連結，不僅離譜更屬無稽。



民眾黨表示，起訴內容另提及所謂“以動員陸配為籌碼，向政黨索取不分區席次”等說法，更是再次重演如京華城案編故事、寫科幻小說羅織入罪之醜陋手段，檢調自行腦補推理、憑著連連看、編故事，再將其虛幻指控寫進起訴書，藉由媒體輿論散佈，背後目的昭然若揭。



民眾黨指出，當政府慣用以黨檢媒一條龍的手法，對政治異己進行無下限的追殺，不僅是對特定政黨的傷害、更是在摧毀“國家”司法公信力。徐春鶯一案，光是在案件調查期間，部分媒體與政客便急於定調，刻意將其與柯文哲前主席進行不當連結 ，其目的顯然在於政治鬥爭，而非追求真相。



民眾黨重申，司法應回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場。執政者更不應藉個案操作，持續污名化陸籍新住民，以“國家安全”之名，行政治打壓之實，繼續重創司法公信力、撕裂社會信任與“國家”團結。