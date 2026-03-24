朱立倫藍委餐敘與鄭麗文別苗頭？黨：太敏感

國民黨文傳會主委尹乃菁24日出面回應時事。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月24日電／針對中國國民黨前黨主席朱立倫本周五與國民黨籍“立委”談軍購、兩岸路線，遭疑跟現任主席鄭麗文別苗頭。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁24日陪同鄭麗文出席工商建研會南區活動時笑說，“我想大家都太敏感了”，老同事加上有革命情感，自然互動很正常，外界不必過度解讀。



媒體報導，針對本周五朱立倫將與國民黨“立法院”黨團餐敘，外界解讀恐涉及軍購與兩岸路線，甚至被視為與鄭麗文立場較勁。尹乃菁說，相關揣測“太敏感”，強調朱前主席與“立委”本就是“老同事”，餐敘交流意見相當自然，且朱立倫任內曾歷經大罷免風波，與部分“立委”之間有深厚革命情感，“這樣的聚會本來就很正常”。



另對於外傳前“國安會”祕書長金溥聰有意整頓馬英九基金會，尹乃菁表示，至今未見金本人公開說明，多為匿名消息，站在國民黨立場，“沒有必要回應”。她轉述副主席蕭旭岑說法，強調其人格與操守“經得起檢驗”，並重申鄭麗文已明確表態會保護黨員與同志，蕭更無奈說，“如果真心愛國民黨、保護馬英九，怎麼忍心親痛仇快呢？”



對於新竹縣長初選爆出爭議，國民黨“立委”徐欣瑩質疑對手新竹縣副縣長陳見賢涉及過往爭議，要求暫停初選並檢討資格。尹乃菁重申，黨中央已說明，過去“檢肅流氓條例”已於2009年宣告“違憲”，國民黨也在2020年全代會刪除相關排黑條款，因此依現行制度審查，陳見賢資格“沒有問題”，初選仍將依民調及黨員投票機制進行。



至於高雄選戰攻防，針對民進黨質疑國民黨“立委”徐欣瑩過去在“立法院”“擋預算”，尹乃菁反批說法失真，強調依預算法規定，即便總預算尚未三讀，仍可動支六成預算，並指“新興計劃”既已通過，“行政院”應據實編列。她質疑“行政院長”卓榮泰未積極處理，反而胡說八道，睜眼說瞎話，“誰在擋預算？是你們故意、刻意的混淆視聽說謊、造謠”。