台海兵凶戰危　鄭麗文：先打破冷戰思維

國民黨主席鄭麗文24日下午在高雄出席工商建研會南區聯誼會舉辦的“黨主席有約”活動，與高雄市長參選人、藍委柯志恩、台南市長參選人、藍委謝龍介 。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文24日在高雄出席活動表示，兩岸並非只有對抗一條路，國民黨要證明還有一條和平的路可以走，兩者沒有衝突，不需要二選一，當前政治氛圍將兩岸與國際關係簡化為對立選項是典型冷戰思維，民進黨長期以意識形態主導政策則會導致政治對立與產業困境加劇。



鄭麗文24日下午在高雄出席工商建研會南區聯誼會舉辦的“黨主席有約”活動，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩、國民黨台南市長參選人謝龍介同台。會中也有回答提問環節，開放3個民眾提問也都是與兩岸有關議題。



對此，鄭麗文表示，當前台海局勢最大風險來自“不穩定與不確定”，這正是投資與產業發展最忌諱的因素。兩岸並非只有對抗一條路，國民黨要證明還有一條和平的路可以走，調和平不是口號，而是需要透過持續對話、累積互信才能建立。



鄭麗文表示，台灣作為高度依賴貿易的經濟體，能源高度仰賴進口，產業鏈又深度嵌入全球分工，本質上“DNA就是要和平、要開放”。因此，台灣應同時深化與美國的合作關係，也要改善與對岸互動。



鄭麗文表示，在政黨互動上，在野的國民黨可與台灣民眾黨合作，與對岸、乃至全球各國展開對話，關鍵在於打破既有框架，讓台灣成為和平的軸心，而非戰爭前線。



鄭麗文表示，2028年若能完成政黨輪替，才有機會讓兩岸關係回歸正常化，推動全面交流與多領域合作。在此之前，在野陣營的責任，是向國際社會證明，和平是可能的，並讓北京釋出相對善意，逐步累積互信基礎，和平可以享受紅利不是兩岸人民的願望而已，是全世界共同的願望。



鄭麗文表示，馬英九執政8年，認為當時兩岸關係穩定、經濟榮景明顯，但隨政黨輪替迅速降溫，甚至走向高度緊張，隨時可能發生軍事衝突。未來應建立可長可久的和平機制，並爭取包括美國在內的國際支持，讓台海成為全球和平示範。



鄭麗文表示，台灣不應再被動成為棋子，不要妄自菲薄，也不要迴避歷史使命，強調台灣在兩岸與全球格局中，將扮演關鍵角色，全世界對和平的期待，某種程度繫於台灣。