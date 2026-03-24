邱毅：白宮公布高市醜照可見美國人多看不起

美國白宮在官網公開日本首相高市早苗訪美的照片。（照：邱毅臉書） 中評社台北3月24日電／日本首相高市早苗結束訪美，上周六返國。前“立委”邱毅今天表示，第一次看到高市早苗在白宮的醜照，他真以為是AI變造的。後來知道原來是白宮攝影官所拍，挑出這幾張擺在白宮的官網上，這才是最嚴重的問題，代表美國官方對高市的態度，可以想見美國人有多看不起高市，有多討厭高市。



邱毅今天在臉書發文表示，你一定會問為什麼？答案很簡單。美國人也唾棄一味向特朗普獻媚的人，對高市刻意討好的行徑感到噁心。所以也不必再為高市擦脂抹粉，別為她找理由了。



邱毅指出，尤其高市一回到日本，才下專機火速變臉，換成一張目中無人的傲慢臉孔。看了高市，我第一個想到賴清德。賴清德只是沒有機會，也不可能見到特朗普，否則恐怕可以與高市比＂醜＂。



邱毅表示，我覺得高市比在坐牢的尹錫悅還不如，尹錫悅在白宮為討好拜登，拿把吉他唱＂美國派＂，還沒像高市這麼扭腰擺臀放浪形骸。過去我聽說安倍遺孀安倍昭惠很討厭高市，以前不明所以，現在完全懂了，高市那時為討安倍歡心，大概也是如此吧！



邱毅說，日本人現在應該開始懷念石破茂。那時石破茂到白宮見特朗普，態度是比較高傲，但至少保留日本首相的尊嚴，還有一定的格調。當時日本人都在駡石破茂，現在人比人，才知道石破茂比高市強多了。