關注：若馬辦都中斷兩岸交流　一大警訊

馬英九去年訪問大陸返台的畫面，接下來很可能看不到了。（中評社資料照） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）馬英九基金會近日爆發人事大地震，前執行長蕭旭岑、王光慈於2月底離職，隨後基金會更發布聲明，強調兩人言行不再代表馬英九立場，並指涉及財務紀律問題，已送交司法處理。涉及司法讓整起事件更顯得不單純，只是如僅是馬辦的人事變動，影響層面有限，但基金會後續決定中止今年所有兩岸青年交流活動，卻影響兩岸關係甚深，更可能對當前嚴峻的兩岸關係投下負面變數，後續衝擊不容小覷。



馬英九基金會原先規劃今年原本擬舉辦10團“大九學堂”赴大陸參訪行程，但受此風暴影響，目前所有行程已全部喊卡，連原訂下個月就要出發的“浙江杭州團”都已進入退費程序。



此一急轉直下的變化讓外界非常詫異，因馬英九自2016年卸任後，在民進黨執政導致兩岸官方溝通斷絕、敵意螺旋上升的背景下，其基金會即成為台灣民間最重要的兩岸高層次交流平台。



更不用說馬英九本人曾四度親自率領“大九學堂”學員訪問大陸，期間更促成了意義深遠的“習馬二會”，並兩度邀請大陸高校師生訪台。這些活動在兩岸關係緊繃之際，起到降溫作用，也是維持兩岸社會連結、降低誤解的最後防線。



若連馬英九基金會這樣最具指標性、象徵和平交流的力量，都因為內部人事紛擾與抹黑鬥爭導致交流停擺，這將向外界釋放出極其錯誤的訊號，連最具指標性的兩岸交流平台都無法繼續，更不用談兩岸和平發展的空間會有多大了。

