關注：李貞秀失控背後有白營集體焦慮

白委李貞秀24日受訪為失言道歉。（中評社 莊亦軒攝） 中評社新竹3月25日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍不分區“立法委員”李貞秀23日深夜直播時突然指稱，新竹市長高虹安拿了民眾黨創黨主席柯文哲新台幣700萬元，24日隨即遭高虹安發表措辭強硬聲明駁斥。李雖道歉收場，但也凸顯白營在民眾黨創黨主席柯文哲京華城案26日即將一審宣判的集體焦慮。



李貞秀上任“立委”前就話題不斷，就職後遭官方多所刁難、綠委也予歧視，連日來的壓力讓她在23日深夜開直播時忍不住在鏡頭前潰堤，甚至還因情緒失控意外扯出“案外案”，讓高虹安躺著也中槍。和高情同姐妹的民眾黨籍新竹市政府民政處長施淑婷更跳出來砲轟李，竟在柯案判決前的關鍵時刻傷害民眾黨。



施淑婷一席話也凸顯白營因柯案宣判在即所陷入的集體焦慮。地方選舉將在年底舉行，柯文哲一審判決結果將對白營選情造成巨大影響，若柯遭重判，首當其衝的便是白營在新竹縣市的選情，因白營2024大選能在新竹縣市取得不錯的佳績，幾乎全靠家鄉在新竹的柯文哲個人魅力而來，一旦柯遭重判，也將重創新竹白營的士氣。



仔細剖析白營的集體焦慮，更深層的是來自2026地方選舉必須繳出至少及格成績單的焦慮。尤其是白委因“兩年條款”更替後在“立法院”的戰力已明顯驟降，“第一戰神”民眾黨主席黃國昌為了爭取新北市長提名，至少在短期內也自顧不暇，白營在缺乏母雞帶小雞的情況下，該如何打贏年底這一仗？恐怕還是只能把希望全都寄託在柯文哲身上。



有白營地方人士告訴中評社，其實小草多已有心理準備，就算柯文哲一審遭重判，只要不要再被羈押，柯仍可以繼續全台跑透透為白營小雞拉抬聲勢，只要柯能繼續掌握話語權，白營在2026地方選舉就還有希望。



正因為白營目前仍無法擺脫“一人政黨”的包袱，所以柯案一審官司判決結果對白營來說才會至關重要，在“二代白委”還無法撐起一片天之際，也難怪白營小雞會陷入集體焦慮。

