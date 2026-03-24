分析：柯志恩巧妙變陣　換綠要頭痛了

國民黨高雄市長參選人、藍委柯志恩24日辦首場政見會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長參選人、“立委”柯志恩24日辦首場政見會，選戰策略上巧妙“變陣”，不走過去痛批民進黨現任市長做得不好的老路，降低仇恨值、尋求選票極大化，這下反而倒打了民進黨高雄市長賴瑞隆一把，變成綠營市長初選團結做得如何的心靈拷問。



柯志恩24日舉辦首場政見會，提出“一個夢想、三個希望、五區均衡、七個願景、九大方針”的高雄市長政見藍圖。值得注意的是，柯志恩也笑稱“現在都不能罵陳其邁，要肯定陳其邁過去做得很好，但我來做的話會更好”。



這句話看似開玩笑，但可以說戳到綠營的痛點。第一，柯志恩深知2018年的韓流不可複製，但核心概念仍是綠營執政太久，所以中間選民希望改變、政黨輪替，而中間選民可能認為綠執政不一定都不好，所以表達肯定，反而可以極大化支持度。



第二，韓國瑜2018年競選策略是採取批評綠營過去執政，而這一點在高雄變天後，綠已學到教訓，所以罷韓之後，陳其邁補選上市長後，配合蔡英文執政為高雄猛砸資源建設、城市轉型、吸引台積電設廠來彌補這塊。簡單說，藍再批評恐非良策。



第三，肯定陳其邁執政還有降低仇恨值的效果，若市長選票極大化，議員、里長的票數也會連帶提升。綠營若想再重啟爐灶搞黑韓、刷仇恨、畫上等號的方式來鬥臭柯志恩，恐怕效果大打折扣，甚至沒有效果，只能在同溫層打滾。



而柯志恩正式在3月起步選戰主軸後，從去年喊出的“這柯不一樣”到最新的“陳其邁很好，但我來做更好”，策略轉向不選擇去找敵營打施政口水戰，而是更鞏固藍營基本盤與爭取更多中間選民認同，這對對手賴瑞隆陣營恐會產生很大威脅。