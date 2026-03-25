談人事暗中流淚　馬英九：財政紀律六親不認

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／馬英九基金會近日爆發人事大地震，前執行長蕭旭岑、王光慈於2月底離職，隨後基金會更發布聲明，強調兩人言行不再代表馬英九立場，並指涉及財務紀律問題，已送交司法處理。馬英九24日接受專訪時強調，“我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認”。



馬英九說，發生這樣的事毫無疑問，他非常心痛，這些人跟了他很多年了，這樣的事情他真的非常難過，“我都會暗中落淚”。



馬英九24日接受《聯合報》專訪首度說明，蕭旭岑、王光慈兩人去職原因是涉及一些財政紀律的問題，兩人常常結伴到中國大陸訪問，而且接觸很多台商，“中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我”。蕭旭岑去大陸受到歡迎和接待是因為馬英九基金會，“但他和王光慈到大陸談話的細節，他怎麼會知道？他們有沒有接受捐款，也要查清楚。”



馬英九4次強調，他過去擔任“法務部長”期間，曾一口氣起訴過8、900人，其中有很多是他的親信，所以他在這件事上是六親不認。至於具體事證，已經整理得差不多，之後會送請司法調查，“我們有信心”。



馬英九還原整起事件說，除了內部員工檢舉，基金會也有發現。至於是先找高華柱、還是金溥聰介入處理？馬說，高華柱是基金會董事，年紀長一點，但很正直、清廉，他加入基金會後，扮演非常重要的角色；而金溥聰與他合作多年，“（找他）這有什麼奇怪的？”



對於蕭旭岑表示薪水、職務等一切作為都是馬英九同意辦理，馬英九反問：“真是這樣嗎？”他今年七十六歲了，有時候，有些事可能記憶不清楚，但不會有很多，“基本上到我們這年齡，偶爾會有些健忘，這很自然，並沒有什麼大問題”。