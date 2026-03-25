千字文駁指控　蕭旭岑：馬忘了很多事

馬英九(中)與蕭旭岑(左)。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／馬英九基金會人事風波持續延燒，馬首度出面接受媒體專訪，證實前執行長蕭旭岑、王光慈離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。對此，蕭旭岑今天凌晨2點在臉書發文表示，之所以會產生這種誤解，最關鍵的原因是馬英九“忘記了很多事”，因此被有心人趁機從中挑撥、操弄得逞。



蕭旭岑也強調，要對馬家人在內，所有愛護並希望保護馬英九的人說聲抱歉，也兌現了對馬家一定保護馬到最後一刻的承諾，但由於事態發展已涉及個人清白，“我已退無可退、讓無可讓，只能把話講清楚、說明白。”



媒體近期報導，金溥聰2月底帶隊進入馬英九基金會辦公室，要求蕭旭岑、王光慈即刻離職，雙方僵持不下，整起事件背後傳出是因為蕭旭岑、王光慈疑涉財政方面的不法。



馬英九在《聯合報》今日刊出專訪表示：“我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚”，他更幾度強調，自己過去擔任“法務部長”期間，曾一口氣起訴過幾百人，其中很多也是他的親信，所以他在財政紀律上是六親不認，目前也已經將具體事證整理得差不多了，之後會送請司法調查。



面對指控，蕭旭岑也在今日凌晨透過臉書發文回應，今日之所以會產生這種誤解，這整件事最大癥結與關鍵在於馬英九“他都忘記了”，甚至還誤以為我們背著馬，做了些什麼不該做的事，所以才會出現被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。



對於外傳其薪水高到令人咋舌，他也揭露馬英九曾親口承諾“給我‘不低於在“總統府”職務的薪水’，多年來我就是領這份薪水，但現在似乎也忘記了，甚至任由外部人士指控我們‘自肥’”。



“很遺憾走到了我要極力避免的這一步。”蕭旭岑說，他要對於馬家人在內，所有愛護並希望保護馬英九的人說聲抱歉。他表示，整件事最大的癥結，就是他跟王光慈任職基金會期間，雖然所有事情都有向馬英九報告，也都是按照馬的指示處理，馬當然全然知情，過去8年來基金會運作都是如此，根本不可能有“背信”的可能。



蕭旭岑指出，自己真的已經盡力了，也兌現了對馬家一定保護馬英九到最後一刻的承諾，但由於事態發展已涉及個人清白，他已退無可退、讓無可讓，只能把話講清楚、說明白，“所有責任應該要由擅長隱身背後，潑髒水、耍陰招的操弄者承擔。”



蕭旭岑進一步指出，去年11月他受邀出任國民黨副主席，12月24日基金會開董事會，同意由王光慈升任執行長，這有會議記錄可查、過程中有董事發言肯定王的表現，馬英九還高興地說“這代表我有識人之明”，在場董事都有聽到。未料，現在卻傳出馬說不知情王光慈的升職案。



此外，薪水的部分，蕭旭岑表示，2019年時，馬英九曾親口承諾他擔任基金會執行長薪資“給我‘不低於在“總統府”職務的薪水’，多年來我就是領這份薪水，但現在似乎也忘記了，甚至任由外部人士指控我們‘自肥’”。



蕭旭岑接著說，馬英九還說他跟王光慈常常結伴到中國大陸去訪問，而且接觸很多台商，“這根本是誤解。我跟王光慈有同時、有分別帶學生團去大陸進行兩岸青年交流，根本和見台商無關。”他痛批，“有人從中去挑撥或誘導，讓馬誤以為我們到大陸是與台商有所謂的財務關係，真的非常離譜，也完全背離事實。