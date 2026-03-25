彰化謝家“姊弟之爭”僵局　學者示警一事

左起，藍委謝衣鳳、彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典霖。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／中國國民黨下屆彰化縣長提名尚未明朗，國民黨“立委”謝衣鳳、彰化縣縣議會議長謝典霖“姊弟之爭”仍陷入僵局。國民黨主席鄭麗文先前表示，目前正全力溝通中。文化大學新聞系教授莊伯仲24日分析，因為國民黨在彰化縣還沒廝殺出結果，反而讓民進黨對手以逸待勞。如果年底縣市縣長選舉藍營掉了一席，國民黨主席鄭麗文可能會受到苛責。



莊伯仲24日接受廣播節目《POP大國民》專訪時表示，彰化很重要，為六都以外第一大縣，人口最盛期曾將近131萬人，只不過後來跌到120幾萬人。彰化過去有個特色就是“藍綠搖擺”，通常在國民黨執政兩任後，就會換民進黨執政一任。



莊伯仲認為，之所以有謝家姊弟之爭，就是地方勢力怕謝家“整碗被拿走”（壟斷資源）。姊姊當縣長、弟弟當議長，怎能有那麼好的事？地方人士會講話，兩者只能擇一。就他目前得到訊息，謝家家族認為兩者不可能兼具，拿下議長比較穩妥，畢竟縣長太不可測，且縣長選戰資源調用衝擊太大。



莊伯仲分析，因為國民黨還沒廝殺出結果，讓對手民進黨彰化縣長參選人陳素月好整以暇、以逸待勞。如果藍營縣市縣長選舉掉一席，國民黨主席鄭麗文可能會受到苛責，掉2席恐怕要下台。彰化是第一大縣，更會對她造成衝擊，因為會落人口舌。