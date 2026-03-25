美伊戰爭點破　郭正亮：台有事日本哪敢出兵

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／日本首相高市早苗去年11月上旬在“國會”備詢提及“台灣有事”相關言論，導致與大陸雙邊關係緊繃且持續惡化。前“立委”郭正亮24日在網路節目指出，近日伊朗戰爭突顯了“台灣有事”論的自相矛盾，日本面對“存立事態危機”也不敢打伊朗，哪敢為了“台灣有事”出兵？



“這其實沒有矛盾！”郭正亮24日在網路節目《三妹說亮話》表示，美國前印太司令戴維森的原文是這樣：到2026、2027年，中國將準備好武統台灣的條件。戴維森並沒有說中國會武統，只是說備好了這個客觀條件。但因為中國大陸主觀上還沒有這樣的意圖，所以就不會去寫鉅細靡遺的作戰計劃。習近平在拜登任內，拜登有問過他這個問題，習還說：我怎麼不知道有這種計劃？



主持人補充原話說法“我不知道有這件事情”。郭正亮強調，中國大陸沒有這樣的作戰計劃，跟他有沒有準備好是兩回事！如果賴清德明年競選突然喊出，他只要當選就“宣布獨立”，那可能就發生了，那是賴幫中國大陸“備好了主觀條件”。所以中國大陸的客觀實力擺在那裡，主觀上則認為武統是“最後的手段”，認為兩岸最好是相向而行、和平統一，是目前的國家政策。



郭正亮說，所以美國情報部也沒有講什麼不對的話，通常說“中國會打台灣”，都是發生在“國防部”的人講的，或海軍、空軍，“就是要預算！”但因為這是情報總監講的，沒有“油水”，所以會講得比較客觀，講的是實話。



郭正亮指出，這次伊朗戰爭，破了日本“台灣有事，日本有事”這種論述！記不記得日本怎麼講的？台灣有事，就是因為日本很多能源要經過台灣海峽，所以若台灣有事，日本就會建立“存立（存亡）事態危機”，所以“日本有事”。現在連波斯灣都出事了，這不是直接是日本的“存立事態危機”？那日本怎麼可以“沒事”呢？是不是自相矛盾？



郭正亮說，“然後又突顯另外一個矛盾：你連伊朗都不敢打！”伊朗打不到日本，即便飛彈可以打4000公里也打不到日本。日本連伊朗都怕成這樣，中國有多少導彈瞄準日本？還在那邊誇稱台灣有事、日本要出兵？“你這說給誰聽啊？”