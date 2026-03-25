京華城案明宣判！沈慶京揭小沈1500真相

威京集團主席沈慶京。（中評社 資料照） 威京集團主席沈慶京在臉書發布長文，指控京華城案演變至此“可謂萬惡之源始於前台北市副市長林欽榮。”。(照:沈慶京臉書) 中評社台北3月25日電／前台北市長柯文哲涉及京華城等案，台北地方法院定於26日下午2時30分宣判。在宣判前夕，同列被告的威京集團主席沈慶京在臉書發長文，重申自己從未行賄，更指控京華城案演變至此“可謂萬惡之源始於前台北市副市長林欽榮。”



沈慶京24日發千字長文表示，近期外界有許多與本案無關的傳聞和評論，已嚴重影響企業營運，他仍然以平常心看待審判。他和京華城自始至終皆未獲得圖利，柯文哲亦未圖利他個人或京華城，“京華城案演變至此，可謂萬惡之源始於林欽榮”。



沈慶京指出，京華城公司之所以不斷陳情，主因是遭到柯文哲第一任台北市長任內的副市長林欽榮坑害。2017年曾有一位台大法律系教授蔡茂寅自稱可以擺平林欽榮，當時“監察院”已經糾正台北市政府，決議京華城基準容積率從392%回復到560%，但林欽榮卻不肯報都委會更正，蔡茂寅就前來索賄，但他不同意行賄。



沈慶京說，豈料因“監察院”糾正案使林欽榮隨後被迫召開都委會，都委會在未經討論的情況下，突擊式沒收了京華城建照上原有的“允建樓地板面積 120,284 平方公尺”之保障。“要我相信林欽榮沒鬼，各位你們會相信嗎？”這也是後來京華城提起行政訴訟和陳情的原因。檢察官林俊言為什麼說京華城“陳情”違法？卻不說提起“行政訴訟”違法？可見檢察官的心態。



面對26日宣判，沈慶京吐露，自己有“3個擔心”。首先，針對檢方披露其手下7人捐款210萬元給民眾黨，他擔心被誤解。他澄清該筆款項為合法政治獻金，對象是政黨而非柯文哲個人，純粹基於支持第三勢力的理念，對民眾黨與柯文哲從無任何利益交換或要求，更未曾指使朱亞虎傳遞任何訊息。



他表示，其次，Excel表記載“小沈1500”，檢察官推論極其荒謬。檢方自稱從柯文哲家中取得A1-37行動硬碟，內含工作簿Excel表，並記載諸多姓名與數字，便硬指其中的“小沈”即為“沈慶京”，進而斷定他有交付1500萬元賄款，這種“猜測入罪”的說法，讓他擔心法官不依證據而是心證裁判”。



沈慶京指出，第3個擔心是與“華夏關懷協會”的公益捐款有關，檢方懷疑該協會為資金流動中介。他澄清，那是為了延續協助更生人的公益承諾，是極其單純的公益行為，自己對於協會後續是否挪用資金毫不知情。



沈慶京重申，京華城為維護股東權益，依法向市府陳情，竟被誣指為達犯罪目的而去陳情，“公司爭取被行政官員非法坑掉的權益，何來違法之有？如今權益未獲回復，我們反而被羅織入罪，這正是我的擔心。”



沈慶京先前多次指控林欽榮，林欽榮一再反駁強調，京華城案在他任內的處理，都是依照都市計劃制度與專業判斷進行，容積“不是業者說了算”，而是都市計劃決定的結果。