賴核能轉向　謝寒冰：諷黃捷等人精神錯亂　

綠委黃捷。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／賴清德近日鬆口稱核二、核三具備重啟運轉條件，22日更強調去年5月17日核三廠二號機停轉後，就已達非核家園目標。媒體人謝寒冰質疑，他贊成賴轉向，但重啟核三並非新式核能。過去反核的社民黨台北市議員苗博雅、民進黨“立委”黃捷等，只能崩潰跳針、精神錯亂了！



謝寒冰提到，賴清德現在突然髮夾彎，會害民進黨那些人很尷尬，所以黃捷還在那邊跳針扯藍委徐巧芯，是不是應該問自己的黨主席：核廢料放哪裡？



賴清德21日表示，“經濟部”經評估後，認為核二廠、核三廠具備重啟條件，台電公司已在重啟的程序中，約本月底就會把重啟計劃送交“核安會”審議。此話一出，外界質疑民進黨政府的“非核家園”立場轉彎。



謝寒冰24日在《新聞大白話》節目表示，卓榮泰說返核“都有充分討論”，可是為什麼整個民進黨看起來像被突襲的樣子？為什麼討論到沒有人知道發生這件事？到底是賴清德告知部會、叫部會執行，還是真的有經過充分討論？賴清德一方面說核安三原則、核廢料怎麼處理、要一步一步來，同時又告訴大家，“3月底就要簽約了”，那中間的過程呢？



謝寒冰說，自己當然贊成賴清德轉向，核能對台灣非常重要，“但用一點心說謊好不好？說謊說得那麼粗枝大葉，是真的覺得我們都很好騙嗎”？卓榮泰現在又說反核不是神主牌了，說如果新式核能的話，到達什麼新的境界？問題是要重啟核三！核三哪是什麼新式核能？從頭到尾都是舊的。



謝寒冰質疑，卓榮泰說什麼中油大部分吸收了石油漲價，這週只漲新台幣1.8元，本來要漲10幾塊？又說中油穩定油價、功不可沒，大家要感謝中油！中油是拿誰的錢去補？還不是納稅人的錢！難道是卓榮泰自己掏腰包，還是中油董事長自己掏腰包？如果是，那感謝沒問題，但那是納稅人交的錢，有什麼好感謝？！“真的以為你們官是高高在上？你們是公僕”！



謝寒冰提到，現在突然髮夾彎，會害民進黨那些人很尷尬，綠委黃捷還在那邊跳針扯藍委徐巧芯，是不是應該問自己的黨主席，核廢料放哪裡？苗博雅也一樣，過去反核反得這麼積極，現在賴一轉彎，就不講話了？事實上那也不是什麼新式核能，就同樣的核三，去年關閉、今年重啟而已，突然間就可以這樣不講話不吭聲了？真覺得這些人都精神錯亂了。