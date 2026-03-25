美多項軍購延宕　顧立雄：加速推動

台“國防部長”顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）台美目前有19項軍購延宕，是否會造成戰力的空檔？台“國防部長”顧立雄指出，除了三項F—16、MK48跟AGM—154外，其他部分很多都是屬於增購，因為有增購因此期程就有所調整。事實上有很多也已經在交運、交運完畢，或正在執行中，美國已成立了一個專案小組加速來推動。



顧立雄認為，這些有所延宕的部分，美國已成立了一個專案小組加速來推動，讓這些武器能盡快讓我們趕上進度。美方對於能夠盡速強化台灣自我防衛能力的幫助，美方的急迫感相當高，因此台美雙方會就此部分一起共同努力。



顧立雄說，但建軍備戰的工作是持續性的，不可能因為某項武器延宕，就讓建軍備戰的工作不持續進行持續。任何的這個戰力的提升，都是逐步不斷的堆疊上來，而我們透過逐步不斷堆疊，來增強我們的軍事力量，來增加我們的嚇阻的能力。



台“國防安全研究院”23日公布“國防”安全民意調查”民調，有59%民眾認同“投資“國防”就是投資和平”、31%不認同；62%支持“行政院”編列的“軍購特別預算”，僅22%不支持。台“國防部長”顧立雄25日表示，顯示台灣民眾同意政府以實力取得和平、不斷提升戰力達到嚇阻，並來維持現狀。



“國防”研究院為財團法人“國防安全研究院”，簡稱“國防”院，是“中華民國”“國防部”成立的唯一官方“國防”智庫。



賴清德去年11月推出8年新台幣1.25兆元軍購特別預算政策，“行政院”隨即推出軍購特別條例，也成為朝野攻防焦點，藍白分別提出軍購特別條例版本，中國國民黨“立法院”黨團推出3800億元+N版本的軍購特別條例，但台“國防部長”顧立雄稱，美方不會接受、台灣民眾黨團則提出4000億元版本的軍購別條例。



“立法院”“外交及國防委員會”、財政委員會24日聯席會議審查“國防”特別條例草案，並邀請台“國防部長”顧立雄列席。



顧立雄會前接受媒體訪問表示，不只這份民調，其他民調也都顯示，台灣民眾支持強化“國防”，也支持“行政院”提出的軍購特別條例版本。這顯示，台灣民眾同意政府以實力取得和平、不斷提升戰力達到嚇阻，並來維持現狀，這是台灣民眾的期待。



顧立雄說，他希望稍晚逐條審議時，能體會共同台灣人民的民意，不分朝野理性地坐下來，一起為增強軍事實力、強化“國防”來努力。