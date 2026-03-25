柯文哲案明宣判　白議員號召支持者北上聲援

台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，將在26日一審宣判，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，許多支持者詢問是否動員群眾北上聲援，但由於柯不希望麻煩大家，所以這次不特別動員，讓支持者互助共乘或自行前往。雖然未動員群眾，但仍號召支持柯文哲的朋友，26日下午1點，大家台北地院集結，替柯文哲加油！



江和樹25日受訪表示，柯文哲案26日就要一審宣判，今天接到很多人關心，支持者都有打來服務處詢問，這次有無動員遊覽車北上聲援？但因為柯文哲不希望麻煩大家，周四又是上班日，所以柯呼籲支持者冷靜以對。可是支持者看到柯文哲蒙受不白之冤，怎麼可能冷靜，大家還是很踴躍想要北上關心“阿北（柯）”。



江和樹說，柯文哲在無憑無據的情況下被關押一年，民進黨府院還有綠營側翼更在網路上帶風向，抹黑、潑髒水，讓支持者相當不捨，所以大家詢問度很高，希望台中市要動員支持者赴台北地院聲援柯文哲。



江和樹表示，服務處這次不以遊覽車運送，採用“共乘”的模式。如果支持者有車，大家有空位，就互相搭便車北上，或者坐高鐵、客運自行前往，大家相約26日下午1點在台北地院集結。不過，他要特別呼籲支持者情緒要保持冷靜，我們不是去抗議，而是去表達對柯文哲的支持與加油。

