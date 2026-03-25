一度哽咽　蕭旭岑：什麼事都有向馬英九報告

國民黨副主席的蕭旭岑接受媒體採訪。（中評社） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）馬英九基金會人事風波持續延燒，馬首度出面接受媒體專訪，證實前執行長蕭旭岑、王光慈離職是涉及背信以及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。 對此，現擔任中國國民黨副主席的蕭旭岑今天上午受訪時強調，馬英九指控他背信，那是不可能，他這些年來什麼事都跟馬英九報告。蕭談到馬英九忘了很多事情時，甚至一度哽咽。



蕭旭岑強調，馬英九指控他背信，那是不可能，他什麼事都跟馬英九報告。包括王光慈的任命案，董事會有會議記錄，也有董事在場，諸如此類有很多例子，事情發生後他的一位老長官還打電話給他說，馬英九早上還問為何蕭旭岑跟王光慈離開了？下午又說這兩個人很可惡要法辦。



蕭旭岑一度哽咽說，“很多家庭有類似的經驗，長輩忘記了、懷疑你做了什麼他不知道的事，我能怎麼辦，我很心酸、無奈”。



蕭旭岑今天上午在國民黨中央黨部受訪時指出，大家都知道馬英九的習慣，從在府方開始，他就什麼事都會向馬報告，例如他過去幫前民眾黨主席柯文哲站台，他也有經過馬同意，但是最近、近年，很多事情馬英九忘了，他在臉書中也有提到很多例子，他很難過因為他非常敬愛馬英九，不想傷害馬英九，但有心人士躲在背後，利用馬英九的情況，對他、國民黨傷害兩岸關係，他不得不站出來。



蕭旭岑說，現在重點不是在馬英九，他要正告在背後的有心人士，到底是何居心，為何在他擔任副主席後才發動這些攻擊，針對兩岸關係、國民黨主席鄭麗文、藍白進行毀滅性破壞，不惜讓綠營轉移核能焦點也要做這件事，動機是什麼？



他也呼籲馬英九基金會執行長戴遐齡跟參與的人士，或許之前還不知道馬英九的情況，但現在事已至此，還要當幫兇嗎？