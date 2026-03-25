軍購光名稱吵逾1小時　綠罕見支持白

“外交及國防委員會”25日安排逐條審查軍購條藍綠白三種版本。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）朝野就軍購特別條例激烈交鋒，“立法院”“外交及國防委員會”25日安排逐條審查“行政院”、中國國民黨、台灣民眾黨三版本，但光是法案名稱就吵了1個半小時，彼此爭得面紅耳赤，但卻意外出現民進黨籍“立委”王定宇發話支持台灣民眾黨版本的名稱，以推進議程，但中國國民黨則堅持要將“對美軍購”納入名稱，爭取民眾黨籍“立委”王安祥支持，而王則堅持民眾黨版本名稱。



最終，民進黨籍“立委”、召委陳冠廷裁示，民進黨與民眾黨對法案名稱有共識，但國民黨並未有共識，那先保留，待第二輪再協商討論。這才讓1個半小時的名稱之爭告一段落。



“立法院”“外交及國防委員會”“立委”包括，民進黨籍“立委”王定宇、沈伯洋、林楚茵、陳俊宇、陳冠宇、羅美玲、王義川共7席；國民黨籍“立委”牛煦庭、徐巧芯、馬文君、陳永康、黃仁、黃建賓、韓國瑜共7席；民眾黨籍“立委”王安祥1席。



賴清德去年11月推出8年新台幣1.25兆元軍購特別預算政策，“行政院”隨即推出軍購特別條例，也成為朝野攻防焦點，藍白分別提出軍購特別條例版本，中國國民黨“立法院”黨團推出3800億元＋N版本的軍購特別條例，但台“國防部長”顧立雄稱，美方不會接受、台灣民眾黨團則提出4000億元版本的軍購別條例。



“立法院”“外交及國防委員會”、財政委員會24日聯席會議審查“國防”特別條例草案，並邀請台“國防部長”顧立雄列席。



藍綠白三黨版本的軍購特別條例名稱都不同，“行政院”版本為“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”、國民黨是“強化“國防”及對美軍事採購特別條例”、民眾黨為“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，而光是名稱朝野就吵了1.5個小時，遲遲未有共識。



陳永康批評，在沒有官方版本的“國家安全”戰略下，核心利益不是看美國的利益而定。我們當然贊成不對稱戰力計劃，但這是戰術，若戰略思維沒跟上，就像以色列世界頂尖的鐵穹防空系統，無法抵銷伊朗大量的無人機。不對稱戰力是戰術型運用，是手段與方法，根本不是目的，若是以不對稱戰力為立案目的，就完全走偏了。



陳永康也強調，國民黨支持美國這麼多年對我們的民主法治的支持，條例中也包含與其他國家談軍購的彈性，這都有一定空間。

