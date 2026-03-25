中東負面效應擴大　盧秀燕籲速盤點缺貨物資

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天呼籲民進黨政府，面對中東戰事延燒所導致的負面效應，不能衹有平抑油價的工作，事實上，中東戰爭以導致台灣現在面臨塑料、塑件、藥品等物資缺乏的問題，嚴重影響民生，政府應盡早因應，並給予配套措施，平抑油價只是其中一環。



針對伊朗戰爭效應，盧秀燕25日到台中市議會備詢前受訪表示，戰爭導致霍爾木茲海峽被封鎖，原油輪運輸困難，以至於油量短缺，全世界都在“追油”，當然民進黨政府現在對油價方面有平抑作為。可是另外一方面更要注意的是與石化有關係相關的物資面臨缺乏，例如，塑膠袋、塑件等物資，漸漸出現價格上漲、市場缺貨甚至業者惜售等問題。



盧秀燕說，上午她有詢問經發局，傳統市場的塑膠袋等相關的物資已有缺乏狀態，另外藥品方面也有類似問題，因為全世界的運輸面臨困難，所以關係到人命、健康的藥品，也面臨缺乏或者是價格上漲的困境。所以她已經指示有關單位，這幾天要盡快盤點市面上可能涉及到中東運輸不利的相關物資，並加以掌握態勢發展。



盧秀燕強調，相關問題不是衹有台中市，而是全台性的問題，因此建議民進黨政府在處理相關問題的時候，不要只做油價的平抑，更應該瞭解有關物資缺乏以及重要的民生供應問題。

