韓電子入境卡爭議　林楚茵：影響民間交流

民進黨團副幹事長林楚茵接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月25日電（記者 莊亦軒）韓國電子入境卡（E-Arrival Card）部分欄位將台灣列為“CHINA（TAIWAN）”，台官方日前採取反制措施，將台灣外僑居留證中原列韓國名稱調整為“南韓”。對此，民進黨“立法院”黨團副幹事長林楚茵今日在“立法院”受訪表示，台灣與韓國之間長期以來不論是觀光交流、演藝團體來訪，或是產業與技術合作，很多時候都是民間互動走在官方之前，雙方人民之間的情感基礎相當深厚。



她說，近期相關措施引發討論後，身邊不少朋友反映，在線上申請相關手續、按下確認鍵的那一刻，心裡多少會覺得有些不自在，也會覺得有點奇怪，顯示此事確實對民間交流產生一定影響。



對於民進黨能源政策是否轉向？綠委范雲重申，“非核家園”一直是民進黨長期努力的方向，“行政院長”卓榮泰及賴清德都已多次說明，對核電議題的態度有三項原則，包括核安無虞、核廢有解，以及社會具有共識。她表示，在此前提下，民進黨會尊重專業評估與社會討論，也會審慎面對相關政策選項。



對於台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀資格爭議問題，林楚茵指出，先前民眾黨提名陸配徐春鶯爭議未平，又出現李貞秀相關問題，相關人士的國籍與往來背景引發社會質疑，甚至涉及是否與大陸方面有所接觸，這些情況都值得進一步釐清。她說，不能讓個別有爭議的人物，影響整體新住民與外籍配偶在台灣社會的形象。



林楚茵表示，相關爭議不僅影響個別候選人，也可能衝擊2026年地方選舉局勢，包含地方選舉與政黨形象，都可能受到波及。呼籲民眾黨應審慎處理爭議人選，不要讓單一事件拖累整體政黨發展。