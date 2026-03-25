跟隨17年　蕭旭岑曝曾聯繫馬英九完全不見我

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／馬英九基金會風波越演越烈，馬英九指控前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，還懷疑兩人去大陸做了什麼？對此，蕭旭岑今日也親上火線自清，他並透露，他試圖聯繫馬英九，這17年來互動，也許會聽他解釋，但馬完全不見他。



至於前“國安會”副祕書長金溥聰在這件事情的角色？蕭旭岑說，他不知道金溥聰的角色，有心人士是否包括他，要去問他。但時機點很怪，他擔任副主席後，在兩岸關係的關鍵時刻要發動這樣的攻擊，給他莫須有的罪名。



根據《中時新聞網》報導，蕭旭岑哽咽表示，他很遺憾事情走到今天這步，他要跟馬家人抱歉，當初答應馬家人承諾保護馬到最後一刻，這段期間對他的污衊他都忍受，不想傷害馬，如今他退無可退，因為背後“有心人士”操作，涉及他清白，“我也有家人，必須把話講清楚。”



對於馬指控蕭、王兩人擔任首席以及執行長工作沒有書面人令，還有懷疑兩人去大陸做了什麼？蕭強調，他在基金會所有事情都向馬報告，連他要去幫民眾黨前主席柯文哲站台，都經馬同意，馬指控他背信，這是不可能的，凡事都向他報告。



蕭旭岑說，“但是最近、近年很多事情他忘了”，真的非常難過，非常敬愛他，不想傷害他，“但有心人士躲在最後，利用馬英九的情況對我、國民黨，傷害兩岸關係，不得不站出來。



至於蕭旭岑擔任首席副執行長，王光慈擔任執行長，蕭還原去年12月24日在都一處召開董事會，當天有6名董事在場，都有會議記錄，當天王說明蕭因為擔任國民黨副主席是義務職，因此出任首席執行長繼續協助基金會，王則擔任執行長，現場有董事稱讚王能力好，馬還開玩笑說“不能稱讚他們兩位，要說我有識人之明”，在場董事都有聽到，很訝異有心人士拿委託書指控沒有這項任命案，還把王光慈貶為“前員工”。



蕭旭岑還透露，事情發生後，有他的老長官來問他，說馬英九早上還在問蕭旭岑與王光慈為何都離開了？下午就說這兩人可惡要法辦。“很多家庭有類似經驗，長輩忘記了，懷疑你做了他不知道的事，能怎麼辦？我很心酸無奈”，“長輩這樣講，你能說什麼，都有跟你報告，是去學生交流，回來也跟你報告，你還囑咐要跟相關人士打招呼，現在卻懷疑東懷疑西，很無奈。”



但蕭旭岑強調，重點不在馬英九，而是背後的“有心人士”，到底是何居心？特地選在他擔任副主席後才發動攻擊，打擊國民黨、藍白合、兩岸關係；他呼籲現任執行長戴遐齡等人，可能不太知道馬的狀況，事已至此還要當幫兇嗎？



蕭旭岑強調，“我的清白絕對經得起檢驗”，馬英九說他背信，但什麼事情都有跟他報告，“我怎麼可能背信？”他說，財政紀律問題更是可笑，如果真的有問題，為何在第一天聲明時不要求移送法辦，要等到現在？



蕭旭岑感謝馬家人有給他鼓勵跟打氣，說他受委屈了，但他認為為了馬英九他願意受委屈，只是這一刻他不能再沈默。他也無奈事發至今，他試圖聯繫馬英九，這17年來互動也許會聽他解釋，但馬完全不見他。