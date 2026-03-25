李貞秀被指徐春鶯接班人　民眾黨：無任何關聯

民眾黨團總召陳清龍接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月25日電（記者 莊亦軒）台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯遭新北地檢署起訴，外界將徐春鶯與台灣民眾黨“立委”、陸配李貞秀進行連結，台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍25日在“立法院”受訪表示，兩人之間並沒有任何關聯，也不存在所謂接班或特殊安排的問題。



他說，李貞秀是經由民眾黨不分區提名機制遴選進入名單，相關安排主要是考量台灣有相當多陸配與新住民族群，希望能重視其權益與發聲管道，因此才會有相關人選的規劃。



徐春鶯曾任台灣民眾黨新住民委員會主委。



針對李貞秀日前直播發言內容引發爭議，陳清龍表示，每個委員開直播、充分運用網路平台與民眾互動是常態，各委員也都會利用不同方式與支持者溝通，相關言論若引起討論，有民眾表示不同意見，黨團基本上予以尊重。他指出，李貞秀已就不妥的部分引發爭議的內容公開道歉，做出說明展現負責任態度。



差點進入民眾黨不分區名單的中配徐春鶯，有媒體揭露，徐春鶯與陸方官員往來密切，更問她“李貞秀接班應該沒問題吧？”陳清龍特別回應《自由時報》報導徐春鶯和李貞秀內容，他表示，這又是《自由時報》自行編撰出來的吧。



陳清龍表示，任何人面對司法偵辦時，都應保障基本權益，在判決確定前應以無罪推定為原則，不應讓輿論先行審判。



陳清龍指出，台灣是民主法治國家，司法程序應依照正當法律程序進行，在沒有確定判決前，不應先入為主給當事人定罪。他強調，不論是徐春鶯或其他人，面對司法調查時都應享有相同權利，社會也應尊重司法獨立與程序正義。