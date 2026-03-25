審軍購特別條例火藥味重　徐巧芯、顧立雄互嗆

藍委徐巧芯。（中評社 鄭羿菲攝） 顧立雄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月25日電（記者 鄭羿菲）“立法院”“外交及國防委員會”25日逐條審查藍綠白三種版本的軍購特別條例，朝野沒有共識，甚至過程中也有一絲火藥味。中國國民黨籍“立委”徐巧芯逼問，若非只對美軍購，除台灣自製與商購外，哪一品項是向其他國家購買、是什麼國家？台“國防部長”顧立雄則回嗆，他在機密專報都已說明，若妳有參與就應知道，妳就是明知故問！



賴清德去年11月推出8年新台幣1.25兆元軍購特別預算政策，“行政院”隨即推出軍購特別條例，也成為朝野攻防焦點，藍白分別提出軍購特別條例版本，中國國民黨“立法院”黨團推出3800億元＋N版本的軍購特別條例，但台“國防部長”顧立雄稱，美方不會接受、台灣民眾黨團則提出4000億元版本的軍購別條例。



“立法院”“外交及國防委員會”、財政委員會24日聯席會議審查“國防”特別條例草案，並邀請台“國防部長”顧立雄列席。



徐巧芯表示，國民黨版本是把對美採購及對台灣內部採購分開，在強化“國防”及對美軍事採購特別條例上非常重要，因此堅持用此名稱。在“行政院”版的提案中，除了台灣委製與商購外，條文中有關品項部分，哪一條是要向其他國家購買？又是哪個國家？



顧立雄則回應，整個案子不是衹有對美軍購，徐巧芯的問題他沒辦法在此回答，他已在機密專報中做過完整回答與說明，若當時沒有參與的人……顧立雄還沒說完，徐巧芯則打斷說，她有參與。顧立雄則不滿地嗆說，如果妳有參與就應該知道，他可以明確的講，妳明知故問！現場氣氛一度傳出火藥味。

