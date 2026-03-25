盧秀燕避談馬辦風波與軍購　只談中東情勢

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）“立法院”今天併案審查“行政院”、國民黨、民黨眾所提軍購特別條例，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天再次被問及看法，她表示，比起軍購問題，現在大家更應該關切中東戰爭導致的能源短缺與物價上揚的問題，不過，她過去在“立委”任內長期在“外交國防委員會”，且她有個學位也與安全戰略、國際事務有關，所以這次訪美有向美方交流看法，替台灣發聲。對於馬英九基金會傳出內鬥風波，她則沒有評論。



軍購特別條例25日在委員會進行審查，包括“行政院”版本新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”、國民黨“立法院”黨團所提“強化“國防”及對美軍事採購特別條例草案”、民眾黨“立法院”黨團所提“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”等3個版本聯席審查。



盧秀燕25日赴台中市議會備詢前，再被問及對軍購條列的看法，她表示，軍購問題固然重要，但她認為，現在更應該關切中東戰爭導致的能源短缺與物價上揚的問題，有關軍購議題，她在訪美的過程中，有替台灣發聲。



盧秀燕表示，她從政30多年，過去大家可能比較注意她在內政方面的表現，其實她擔任六屆的“立法委員”任內，有13個會期在“外交國防委員會”，且多次擔任主席，此外，她有一個學位也是與安全戰略、國際事務有關，所以這本來就是她的專業，所以有機會替台灣說說話，感到非常榮幸。