新北市長民調出爐　蘇巧慧緊追李四川

2026新北市長選舉，國民黨將派出李四川（左）對決民進黨蘇巧慧（右）。（合成圖／中評社資料照） 李四川與蘇巧慧支持度。（圖：《ETtoday民調雲》） 李四川與蘇巧慧喜好度。（圖：《ETtoday民調雲》） 中評社台北3月25日電／新北市長選戰持續升溫，最新民調顯示，若明天就選舉，中國國民黨李四川與民進黨蘇巧慧2人對決，李將獲得43.3%支持，蘇巧慧則以41.8%落後，雙方差距1.5個百分點，值得注意的是，有3.8%表示不投票或投廢票，11.0%尚未決定。



根據《ETtoday民調雲》25日公布的最新民調顯示，若明天就舉行新北市長選舉，在李四川與蘇巧慧對決情境下，李獲得43.3%支持，蘇巧慧則以41.8%緊追在後，雙方差距1.5個百分點；此外，有3.8%表示不投票或投廢票，11.0%尚未決定。



至於喜好度方面，李四川部分“非常喜歡”為15.6%、“有點喜歡”為19.3%，合計正向評價為34.9%，高於“有點討厭”4.6%與“非常討厭”6.2%合計的10.8%；另有54.4%表示“不喜歡也不討厭”，代表多數民眾態度偏中性，具有進一步爭取支持的空間。



蘇巧慧部分，“非常喜歡”為17.6%、“有點喜歡”為19.8%，合計正向評價為37.4%；相較之下，“有點討厭”為8.3%、“非常討厭”為12.8%，負向評價合計達21.1%；另有41.5%表示“不喜歡也不討厭”，顯示蘇雖具一定支持基礎，但同時存在較高比例的反感族群，整體評價分歧較為明顯。



針對知名度調查，“非常熟悉”李四川者為32.0%、“有點熟悉”為26.0%，合計58.0%民眾對其具有一定程度認識，另有33.8%表示“聽過名字但不熟悉”；至於蘇巧慧部分，表示“非常熟悉”為36.6%、“有點熟悉”為25.6%，合計62.2%民眾對其具有一定程度認識；另有29.3%表示“聽過名字但不熟悉”。



上述民調由《ETtoday民調雲》於3月21日至22日，針對設籍新北市且年滿20歲以上的民眾進行“新北市長選情調查”，回收有效樣本1，330份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.69%。