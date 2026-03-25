審軍購案　鄭麗君喊話無人機延宕衝擊台戰略

鄭麗君表示，若無人機預算延宕，恐衝台灣戰略地位。（照片：臉書） 中評社台北3月25日電／“立法院”“外交及國防委員會”25日逐條審查“行政院”、中國國民黨、台灣民眾黨三種版本軍購特別條例，“行政院副院長”鄭麗君25日在臉書發文表示，無人機已成關鍵戰略產業，2026年度政府總預算案中，各部會已編列逾新台幣72億元，用於推動無人機產業發展、聚落打造、技術研發及多元應用。若相關預算遲未完成審議，將不僅影響軍方戰力與“國安”韌性，也恐延宕產業發展，衝擊台灣在全球供應鏈中逐步形成的戰略地位。



鄭麗君稱，“行政院”版“國防”特別條例草案及尚未通過的年度總預算案，均納入無人機相關經費規劃，呼籲外界關注“立法院”審議進度。她強調，相關預算若無法及時到位，對“國防”與產業均將產生連動影響。



鄭麗君說，“立法院”“外交及國防委員會”與財政委員會本周排審“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，內容涵蓋無人載具及反制系統預算，用於遠距偵蒐、攻擊任務，以及各級指揮所、地面部隊與重要軍事設施防護。呼籲“立法院”儘速審議通過“國防”特別條例及2026年度政府總預算案，使政策得以落實。



鄭麗君稱，從俄烏戰爭到近期中東衝突的實戰經驗顯示，無人機在不對稱作戰中扮演關鍵角色，凸顯其戰略重要性。無人載具同時可應用於醫療、運輸、農業、防災、國土測繪及海域治理等領域，並在國際市場形成“非紅供應鏈”需求，帶動龐大商機。



鄭麗君表示，“行政院”已於2024年成立跨部會“無人載具發展專案會議”，並由“經濟部”統籌提出2025年至2030年“無人載具產業發展統籌型計劃”，預計投入442億元，推動技術開發與產業鏈建構，強化“國防”安全及多元應用發展。



鄭麗君稱，在政府與產業公私協力下，台灣無人機產值已由2024年的50億元成長至2025年的129億元，增幅逾2.5倍；整機外銷金額亦由1.4億元提升至29.5億元，成長達21倍，顯示台灣無人機產業已逐步融入民主陣營供應鏈。



鄭麗君強調，除“國防”特別預算外，2026年度政府總預算亦編列逾72億元，搭配已通過的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》中無人載具反制系統相關經費，三項預算構成產業發展關鍵支撐，缺一不可。



鄭麗君表示，“行政院”將依“擴大需求帶動產業、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、建立使用規範與資安檢測、提升全社會防衛韌性”五大策略推動政策，並以2027年達成無人機全非紅供應鏈為目標，持續強化台灣在全球供應鏈中的戰略地位。