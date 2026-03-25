綠議員批口頭挺軍購　盧秀燕反譏綠核能轉彎

盧秀燕赴台中市議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）民進黨籍台中市議員陳俞融今天質詢國民黨籍市長盧秀燕對軍購條例的態度，質疑盧宣稱支持軍購，但卻未發揮影響力，國民黨“立法院”黨團仍不支持“政院”提出的軍購版本，質問盧秀燕做了什麼努力？還是只是口頭支持，沒有實際動作？盧秀燕答詢，黨內協調是本黨事務，恕不回答，並反譏民進黨之前反核能，現在賴清德轉彎了，是否也是兩面手法？



台中市議會25日召開定期會，安排盧秀燕施政報告並備詢，陳俞融詢問表示，盧秀燕訪美期間說一句“支持軍購”，返台後卻對黨內親中路線沉默以對，根本是“政治表演”。



陳俞融說，盧秀燕如果真的支持對美軍購，真的認為強化“國防”是守護台灣的必要手段，就應該站出來，公開要求“立法院”國民黨團停止杯葛“政院”提出的預算版本，支持對美軍購案通過，但到現在卻都沒見到盧秀燕有公開任何作為，痛批是口頭支持，沒有實際動作的兩面手法！



盧秀燕答詢強調，我們與美方間都有一定的聯繫管道，這涉及到軍購的業務，恕她在此不方便透露。另外，黨內協調也是本黨事務，恕她不便回答，她要反問民進黨前面反核能，如今賴清德轉彎了，議員現在反不反核？是否也是兩面手法？