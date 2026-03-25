少子化大缺工　台積電等到高科大搶人才

高雄科技大學25日舉辦“2026校園就業博覽會”，114個攤位吸引許多畢業生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月25日電（記者 蔣繼平）台灣面臨嚴重少子化問題，產業也出現“大缺工時代”的挑戰。高雄科技大學副校長李慶章25日在該校就業博覽會受訪表示，10幾年前台灣很多企業西進，導致很多畢業生很難找工作。現在反過來，變成畢業有很多就業選擇，盼透過活動，讓企業與人才更好媒合。



高雄科技大學（高科大）25日上午舉辦“2026校園就業博覽會”開幕式，地點在建工校區中正堂及雙科館前廣場。這次有114個攤位，釋出5675個職缺。高科大學生共有2萬8千人，每年有7千左右應屆畢業生。



本次包括台積電、聯電、日月光、華邦電及世界先進等半導體大廠，以及鴻海等科技製造企業；工程領域則有中華工程、遠雄營造及台灣世曦等公司參與。職缺涵蓋研發、製程、設備工程及AI應用等領域。



李慶章受訪表示，台灣這幾年少子化非常嚴重，已是“國安”層級問題，新生兒出生很少，也使得台灣缺乏人力。但另方面，又是台灣AI產業快速發展，使得對人才需求很大，所以也是目前畢業同學很好的機會，一定可以找到比較適合的工作。



李慶章指出，10幾年前，台灣很缺工作，有一陣子台灣的企業都西進去了，所以導致很多同學找不到工作，找工作很辛苦。但現在剛好是顛倒過來，同學會有很多選擇機會，透過就業博覽會可以與企業接觸，找到人生發展方向。



李慶章也提到，畢業生的人生前段都在就學，學業將要結束，要到外面工作，是人生新的開始。透過這樣的活動，邀請很多優質企業，透過這個方式探索人生未來發展方向，要好好利用這機會，多與業主做接觸，也希望業界找到人才。



所謂“大缺工時代”是指因少子化、高齡化及產業轉型，致使勞動力供給斷崖式下跌，製造、餐飲、營建及長照業首當其衝。台灣2025年起勞動人口比率跌破7成，進入“生不如死”的超高齡社會，缺工已成常態，“人求事”轉為“事求人”。