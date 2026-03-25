桂宏誠：馬辦水很深　兩岸交流喊卡不尋常

前國民黨大陸事務部主任、現任民主文教基金會董事兼執行長桂宏誠接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）針對馬英九基金會最近的風波，前國民黨大陸事務部主任、現任民主文教基金會董事兼執行長桂宏誠接受中評社專訪分析，近期圍繞馬英九基金會人事與兩岸交流爭議，整個事情看起來水很深，不僅外界揣測不斷，連原本規劃好的兩岸青年交流活動突然統統喊停，也讓他感到很訝異，不尋常。



桂宏誠分析，以他過去與馬英九共事的經驗來看，馬很在意財務紀律，如果涉及兩岸交流過程中的金流、台商補助等問題，即便未必違法，也可能引發馬的不滿。



桂宏誠也提到，馬英九最近比較少公開露面，或許有些事情是不是掌握得那麼清楚，他也不確定，甚至連去年11月舉辦的習馬會10周年研討論這樣的重要活動缺席，馬當時也是以身體不適為由突然缺席，看起來當時或許身體有點感冒了。



桂宏誠，出生於高雄市，籍貫安徽，北京大學政府管理學院法學博士、中國文化大學中山學術研究所法學博士。歷任國民黨大陸事務部主任（馬英九主席任內）、世新大學兼任副教授、宏國德霖科技大學兼任副教授等。現為民主文教基金會董事兼執行長。



桂宏誠向中評社說，整起事件讓他最不解的，是從一名長期跟隨馬英九的隨扈請辭開始發酵，這個點其實很奇怪，依照公務體系的慣例，這樣的隨扈若請辭，理應由馬本人關心慰留，怎麼會是一紙公文就准了？有沒有真的報到馬那邊？這些他並不敢斷言，但感覺事情沒有那麼單純。



中評社問，外界關注，這起風波是否影響未來習鄭會或國民黨的兩岸交流布局？



桂宏誠認為，形式上應該還是分得開，但近期確實已有變化，本來馬辦有規劃要去大陸的幾個團，現在聽說有的停了，有的甚至已經退費，這個就不太尋常。