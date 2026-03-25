桂宏誠：國民黨最大問題是路線講不清楚

前國民黨大陸事務部主任、現任民主文教基金會董事兼執行長桂宏誠接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月26日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨路線之爭，前國民黨大陸事務部主任、現任民主文教基金會董事兼執行長桂宏誠接受中評社專訪表示，國民黨最大的問題，仍舊是路線講不清楚，如果走到最後跟民進黨差不多，那選民幹嘛要支持？



近日軍購特別條例朝野較勁，民進黨政府版本是新台幣1.25兆元，國民黨前主席朱立倫支持9千億版本、台中市長盧秀燕傳出支持6千到8100億版本，國民黨版則是3800億加N版本，光是國民黨內就有不同主張。



桂宏誠表示，國民黨過去以來在政策上，確實有逐漸往民進黨靠攏的傾向，尤其在兩岸議題上變得愈來愈保守，而鄭麗文這次出面強調的兩岸積極交流路線，其實是把很多人心裡不敢講的話講出來，更是拉回國民黨章。



桂宏誠，出生於高雄市，籍貫安徽，北京大學政府管理學院法學博士、中國文化大學中山學術研究所法學博士。歷任國民黨大陸事務部主任(馬英九主席任內)、世新大學兼任副教授、宏國德霖科技大學兼任副教授等。現為民主文教基金會董事兼執行長。



他向中評社說，國民黨過去選輸太多次，已輸到怕，導致在統獨議題上進退失據，支持獨的選民本來就不會投國民黨，“但支持統一的選民，又看不到你講話，那當然不會出來投票啊”，在這樣的情況下，黨的定位變得模糊，若與民進黨一樣一面倒靠向美國，選民如何支持？



桂宏誠說，鄭麗文試圖回到國民黨章所定的兩岸路線，至少是比較清楚的方向，但這也勢必引發黨內不同勢力反彈，像朱立倫被普遍視為較親美路線，而地方勢力、青年世代又有不同考量，“這些東西本來就混在一起，很難一下子整合，且國民黨本來就是很分裂，沒比較統合過”。