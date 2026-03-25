各行各業搶人　台積電開碩士年薪220萬

高科大“2026校園就業博覽會”25日在建工校區登場，鴻準用育幼福利來搶人。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月25日電（記者 蔣繼平）高雄科技大學（高科大）是全台規模最大的科技大學，每年有7千名應屆畢業生，成為產業尋求新血的必爭之地。高科大25日校園就業博覽會，台積電、鴻海集團、太空中心、軍方等都來搶人才，且都有機會達百萬年薪水準，是學生關注的焦點。



最受注目的台積電，今年預計在全台招募8千人，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄，同時歡迎理工、資訊、土木、人資、商管等各領域應屆畢業生，更開出碩士畢業新進工程師平均整體年薪220萬元的水準。



高科大“2026校園就業博覽會”25日在建工校區登場，匯集114個攤位，釋出5675個職缺。包括台積電、聯電、日月光、華邦電及世界先進等半導體大廠，以及鴻海等知名科技業。部分年薪上看新台幣百萬元，成為學生關注焦點。



不讓台積電專美於前，鴻海集團相關企業也出動提供百萬年薪職缺搶人才，鴻準精密工業的攤位直接介紹是生產AI機器人，也喊出集團實施“0到6歲公司養”育兒政策，每胎總計可領超過百萬元來吸引眼光，用鼓勵生育、降低育兒負擔的特色。



此外，若是求工作與生活的穩定、平衡，近年衛星產業也受到很大關注，太空中心也到場開出博士生也可達百萬年薪的水準。而軍方也有到場擺攤宣傳，位於百萬年薪，若以海軍類別來看，少尉只要在二級艦工作，也可達百萬年薪。



高科大是由高雄應用科技大學、高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學2018年2月1日合併成立的新大學，為全台規模最大的科技大學。目前已有5個校區，校地面積合計為216.1公頃。未來將新增東方校區（位於湖內區2024年退場的東方設計大學）。



高雄科技大學副校長李慶章表示，高科大全部學生有2萬8千多人，每年有7千左右應屆畢業生，此外，全校有8百多位教授，也是非常大的智庫，並有大量校友、系友，算是全台最大的人才庫。