若選到底李四川就掛了？黃國昌：君子之爭

民眾黨主席黃國昌。（照：民眾黨提供） 中評社台北3月25日電／針對中國國民黨新北市長參選人李四川臉書有關老舊公寓加裝電梯議題之發文，台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌競總發言人戴于文表示，讓長輩能夠安心出門、打造高齡友善城市，這樣的方向我們完全支持，也樂見李四川能跟進提出高齡友善的政策主張。



對於民眾黨創黨主席柯文哲昨天接受媒體專訪時提到，民眾黨只要新北市長參選人黃國昌選到底，國民黨新北市長參選人李四川就掛了。黃國昌今天出席社宅政見發表會受訪，他與川伯（李四川）溝通愉快，這是一場君子之爭，是用政見爭取選民支持。



不過，也必須要誠實指出，老屋加裝電梯不只是理念問題，而是高度複雜的系統工程。從一樓住戶的停車補償、周邊車位取得，到整體財政負擔與資源分配公平性，都需要完整規劃與制度設計，若缺乏完整配套，僅提出碎片化的補貼與誘因，政策不僅難以落實，更可能衍生資源分配不公的疑慮。



戴于文強調，黃國昌團隊已經提出完整且可執行的方案。以“中央補助、新北加倍”為原則，在“內政部”“老宅延壽機能復新計劃”的基礎上，只要家中有65歲以上長者，新北市政府將依中央補助額度等比例加碼，每棟最高補助可達一千萬元，全面協助老屋加裝電梯與無障礙設施改善，讓政策真正有誘因、也有執行力。



同時，我們也理解不是每一棟老公寓都能在短時間內完成電梯加裝。因此，提出第二層支持機制，針對樓梯間修繕與公共空間無障礙改善，提供最高八十萬元補助，希望在最短時間內就能感受到生活品質的提升。



戴于文也認為，新北市是一場君子之爭，大家共同提出政策願景，一起打造更好的新北。未來黃國昌團隊也會持續提出更完整的規劃，讓每一位長輩都能安全、便利、有尊嚴地生活在這座城市。