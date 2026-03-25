柯文哲案明宣判　王世堅：衝擊民眾黨發展

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案一審將於26日宣判，昔日與柯文哲互為歡喜冤家的“柯黑大魔王”、民進黨籍“立委”王世堅25日表示，案件結果勢必衝擊民眾黨後續發展，但柯應靜下心來，回到司法本質，正面回應指控，不要再用浮誇或政治手段處理，別包裝成政治受害者，這樣只會更糟。他也認為會對民眾黨今年選舉有衝擊，只是程度大小。



柯文哲因京華城案被台北地檢署起訴，涉圖利、收賄及侵占政治獻金等4項罪名，檢方求刑28年6個月。台北地方法院排定26日宣判，並要求柯本人到庭聽判。若判決確定10年以上，將影響柯未來參選資格。



王世堅25日赴民進黨中執會前受訪說，柯文哲接下來無論往哪個方向發展，往左、往右，甚至方寸大亂，難免受判決影響，尤其近來柯頻頻對外發言，各種說法都出來，讓焦點失真。



“司法歸司法，政治歸政治，不要把兩件事情混在一起”，王世堅說，柯文哲對於案件本身應該心知肚明，一審宣判後仍有二審、三審程序，關鍵在於如何針對具體指控提出實質辯護，而不是試圖透過政治操作轉移焦點。



他也提到，柯文哲長期以來過度自信，習慣獨斷決策，柯在醫學領域確實專業無庸置疑，但市政不是開刀，交通、財政、教育、環保樣樣都是專業，不是一個外科醫師就能全部通吃，比如京華城案，指相關專業意見明明擺在眼前，柯卻做出180度相反的決定，如今才會走到司法追究這一步。



王世堅說，經過長時間羈押與審理，應該也悟出一些事情，此刻最重要的是回到制度與法律，而不是再把自己包裝成政治受害者，否則只會讓問題越拖越大，也一定會對民眾黨今年選舉有衝擊，只是程度大小。

