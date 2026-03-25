賴打臉蔡非核家園？王世堅：因應時局

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）針對“賴政府”評估重啟核電，“行政院長”卓榮泰24日說“非核家園不是神主牌”，是否打臉蔡英文政策？親英系民進黨中常委王世堅25日否認，強調政策調整是因應時局變化，完全不是互相作對。



王世堅回，蔡英文卸任後雲淡風輕、閒雲野鶴，幾乎不再涉入政治評論，她現在的態度就是誰當家、誰負責。



民進黨25日下午舉行中執會，王世堅會前受訪。記者問，賴清德非核家園政策髮夾彎，卓榮泰更說非核家園不是神主牌，黨內是否有異音反彈？打臉蔡英文政策？英系人馬怎看？



王世堅連忙緩頰說，現在國際情勢變化劇烈，尤其中東戰火升溫，能源供應與價格充滿不確定性，沒有人能預測戰事會延續多久，在這種情況下，任何單一政策都不可能一成不變，政府必須因勢利導，適時做出調整。



王世堅說，賴清德做出相關決策，是經過審慎評估台灣面臨的內外挑戰，這不是誰的政策被推翻的問題，至於解讀是“打臉前朝”，甚至認為是對蔡英文的否定，這樣的說法不對，太過簡化，且也不符合實際情況，因為執政本就需隨情勢變動而調整。



記者追問，王世堅近期是否與蔡英文見面？都非核家園轉彎有無看法？



“蔡英文是不在其位、不謀其政！”王世堅強調，蔡英文即便對政策有所瞭解，也僅作為個人修養，不會對外發言或評論，更不會對現任政府指手畫腳，蔡英文是非常善良厚道，一切以國家整體利益為出發點。