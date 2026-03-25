盧秀燕：美告知中美峰會影響軍購還有變數

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕訪美結束後，表態支持軍購立場，但對於“立法院”審查軍購條例支持的版本，避而不談。盧秀燕今天在市議會被民進黨議員輪番追問，答詢不談軍購條例的原因，她表示，其實美方對台軍售也還沒定案，美方人士透露，因為中美峰會還未舉行，峰會結果與對台軍售會有連動性，相信賴清德應該也有掌握，官方也在觀望，所以還會有變數。



軍購特別條例25日在委員會進行審查，包括“行政院”版本新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”、國民黨“立法院”黨團所提“強化“國防”及對美軍事採購特別條例草案”、民眾黨“立法院”黨團所提“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”等3個版本聯席審查。



民進黨多位台中市議員25日在市議會接續質詢盧秀燕對軍購條例的態度，盧秀燕都未正面回應，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻向盧秀燕喊話，如果對軍購態度是說一套、做一套，前後不一，無法取信於民。



盧秀燕答詢表示，對於台灣安全，她在美國與在台灣的態度完全一致，為了台灣的安全，我們必須要提升自我防衛的能力，提升防衛能力不是口號，也不是衹有策略，最重要的是要有軍備，倘若軍備不足，台灣就沒有辦法自我保護，這是不分朝野、黨派的共識。



盧秀燕說，當然各個政黨對於軍購有不同的版本與主張，因為軍備的項目很多，台灣要採購適當並且符合需求軍備，她之所以沒有表態，是因為美國現在也在調整中，在她訪美的過程中，美方人士透露，美國總統特朗普原定本月底要訪問北京，但因為伊朗戰爭的關係，要延期1個月到1.5個月以後。而中美峰會與對台軍售有聯動性，相信賴清德應該也有掌握，官方也在觀望，所以可能還有變數。