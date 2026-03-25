藍委促賴清德緊急命令加速重啟核電

藍委羅智強與賴士葆一致認為，賴清德應以緊急命令加速核電重啟。（照片：羅智強臉書） 中評社台北3月25日電／賴清德拋出重啟核二、核三議題，引發各界高度關注。中國國民黨籍“立委”羅智強25日在臉書發文說，今天邀同黨籍“立委”賴士葆一起散步，兩人談及重啟核電議題，一致認為台灣的能源危機已然浮現，賴清德應認真思考以“緊急命令”精簡行政程序。



羅智強今早與賴士葆一起進行“國政”散步，討論重啟核電議題。羅智強說，民進黨政府急轉彎，“行政院長”卓榮泰稱“反核不是神主牌”。事實上，“反對新設核能發電機組，限期關閉現有核電廠”，仍清清楚楚寫在民進黨的黨綱上。



賴士葆指出，過去民進黨政府逼著全民花錢供養綠電大戶，錯誤的能源政策源於錯誤的黨綱，廢核政策浪費上千億，更使台灣社會空轉。



賴士葆認為，目前政府規劃的核電重啟時程，恐怕緩不濟急。他質詢“核安會”時就特別指出，“賴清德在2023年競選期間曾表示，核電機組可於緊急情況啟用”。若中東戰火持續，能源供應受阻，賴清德可發布“緊急命令”，大幅縮短重啟核電時程。



羅智強表示，賴清德感謝“立法院”通過“核管法”修法，讓核二、核三具備重啟條件；但去年修法時，民進黨“立委”全部投下反對票。



羅智強說，去年5月美國總統特朗普簽署行政命令，預計在2050年前要把美國的核能電力將提升4倍。全世界都在積極發展核能，歡迎賴清德回到正確的道路，但也應該為民進黨長期以來的錯誤能源政策，向全台人民道歉。



羅智強說，雖然賴清德準備重啟核電，不過“經濟部”表示，最快2028年時才能重啟核三。當前中東局勢險峻，在戰爭威脅與全球能源搶奪下，台灣可能隨時面臨“斷氣、斷電”危機。



羅智強表示，他十分認同賴士葆看法，請賴清德別忘了自己的競選承諾。台灣的能源危機已然浮現，賴清德應認真思考以“緊急命令”精簡行政程序。優先讓具備運轉條件的核三廠投入供電行列，守護台灣民生經濟。