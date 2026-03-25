民眾黨：李貞秀涉妨礙黨名譽　送交中評會

民眾黨委員李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／台灣民眾黨25日舉行中央委員會，民眾黨會後表示，有中央委員對於“立委”李貞秀烏龍爆料，釀成部分社會輿論對創黨主席柯文哲與新竹市長高虹安質疑一事提出檢舉。經過中央委員裁決，認定李貞秀言行已觸犯民眾黨違反正直誠信原則，“並嚴重破壞本黨名譽”，因此決議送交中央評議委員會裁處。



民眾黨表示，會中也通過選舉決策委員會之舉薦，通過新竹黨部第五類公職人員徵召名單：新竹縣寶山鄉鄉民代表第一選區鍾嘉祐、新竹縣竹東鎮鎮民代表第四選區吳俊民；另也通過2026年“直轄市”、縣市新一波議員提名名單，提名桃園市桃園區徐千晴、嘉義市東區林昱孜、嘉義縣朴子六腳東石選區萬家甫。



對於賴清德表示，月底將把核二、核三廠的重啟計劃送交“核安會”審議，民眾黨主席黃國昌也於會中向中央委員報告，去年本黨因應供電不穩、“國安”危機、產業競爭力，負責任的推動核管法修法、提出核三延役公投，遭到民進黨無理謾罵抹黑。如今“賴政府”遭國際現實與缺電壓力打臉、再也騙不下去，只好放下反核神主牌走向返核家園。對此，民眾黨黨樂見其成核二、核三廠經由“核安會”審查，完成安全檢查、取得運轉執照後重啟。



黃國昌強調，台灣民眾黨一向秉持理性務實科學的立場面對所有公共事務，就算民進黨近期仍沒有勇氣面對核電重啟政策髮夾彎、長期錯誤能源政策遭打臉的窘境，持續以荒腔走板的言論來洗人民記憶，本黨仍應於“立法院”持續敦促核電廠重啟之進程、監督政府行政效率，阻止執政黨繼續虛耗台灣，務實扛起“國家”發展。