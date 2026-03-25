鄭麗君不選北市長？王世堅：還是要讓最強的來

綠委王世堅受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電／民進黨佈局年底縣市長大選，有媒體報導指出，因應對美關稅談判工作，呼聲最高的“行政院副院長”鄭麗君確定不參選台北市長。對此，民進黨“立委”王世堅今天受訪時驚呼，不會喔？哇，不曉得消息哪裡來，但他還是認為要讓最強的出來，鄭麗君確實是最強人選，學養俱佳才德兼備，事情過程都處理得很縝密周延，還是希望黨讓最強人選出來。



傳出民進黨派沈伯洋出戰是為打兩岸牌，能“困住”台北市長蔣萬安。王世堅表示，蔣萬安政治企圖心強，必然會全台輔選，誰也困不住，他認為不該刻意操作議題牽制，應聚焦台北市政檢討，而非去扯兩岸議題。



綜合台媒報導，王世堅表示，鄭麗君心思細膩、邏輯清楚，執著每一件事情奮戰到底，非常肯定她，幾次中常會接觸討論，鄭麗君實在是非常優秀人才，媒體可能有一定管道，但以旁觀者的角度，還是希望黨讓最強人選出來。



至於有媒體報導，備案是綠委沈伯洋，要操作兩岸議題對付蔣萬安。王世堅表示，他不認為選舉要操作什麼議題，但沈伯洋是好人選，我們共事了兩年，沈伯洋在各種議題上非常專業，不只是兩岸關係，很多議題他都有深入研究，也是非常適合的人選。



王世堅說，只是自己一開始最看好鄭麗君，因為自己對鄭麗君的瞭解比較深。畢竟跟沈伯洋有兩年共事經驗，非常優秀，但還是由黨來做最後的決定。



王世堅表示，沈伯洋個人的優點就是執著還有法律專業。畢竟這是民主法治社會，首都市長對於法律的尊重、政策符合法律規定，這非常重要，也可以導正過去柯文哲那種自以為是、獨斷式的做法，這部分他會是好人選，沈伯洋對法律的熟稔，會依照既有典章制度來做政策決定，這才是對的。

