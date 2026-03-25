確定不是鄭麗君　綠台北市長另徵召他人

鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北3月25日電／民進黨今天下午召開中執會。據悉，備受矚目的台北市長人選布局，原本黨內人士一致推薦台美談判擁戰功的“行政院副院長”鄭麗君，但在美“最高法院”判決出爐後，台美對等關稅談判ART協定如何修改尚未底定，美國又重啟301調查，諸多政務等待主談人鄭麗君坐鎮處理，不宜陣前換將，黨內確定不會提名鄭麗君參選。



根據《中時新聞網》報導，民進黨今天下午召開中執會，並沒有任何縣市長的提名名單及記者會，但不排除今天中執會將觸及鄭麗君是否參選相關議題，備案人選以不分區“立委”沈伯洋呼聲高。至於桃園縣長參選人也確定徵召過去曾任桃園市“立委”的“法務部政務次長”黃世杰出戰，俟政次人選程序交接完成後，就會正式提名公布。新竹縣則待國民黨決定參選人選後再拍板。



報導表示，年底九合一選戰結果，將牽動2028賴清德連任氣勢，國民黨台北市長蔣萬安已有藍營共主氣勢，年底拚連任成功勝算甚高。而民進黨內唯一能和蔣萬安聲勢拚搏的，只有台美對等關稅談判主帥鄭麗君，黨內人士一致力拱她代表綠營參選。



報導指出，2018、2022年鄭也一直是被黨內點名人選，她的女性身分、高學經歷背景，這次加上關稅談判“戰功”加持，綠營黨內幾乎無人能出其右。但鄭麗君先前被媒體問及時，答案千篇一律，都是對參選“沒有意願”。



不過2026年選戰，鄭麗君承受黨內高層徵召所需背負的責任和壓力，知情高層坦言，先前的確一直鎖定鄭麗君，惟美國最高法院對特朗普關稅政策的違憲裁定，及美國對台啟動301條款調查等新經貿情勢發展，讓意願不高的鄭麗君因另有要公，府院高層必須重用她，“有了最佳藉口缺席2026百里侯之戰”。

