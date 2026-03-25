中東戰事膠著　台經院憂百美元油價成常態

20262月營業氣候測驗點。(圖:台經院提供) 中評社台北3月25日電／台灣經濟研究院今天發布最新景氣動向調查指出，2月受到農曆春節工作天數減少及中東地緣政治風險升溫影響，三大營業氣候測驗點同步下滑。台經院院長張建一示警，隨著中東戰事陷入膠著，全球能源成本大幅飆升，台灣主要機構和智庫預期全年CPI約1.6%的目標勢必上修，油價恐來到每桶90至100美元，儘管AI需求維持強勁，一旦通膨引發消費排擠效應，恐成為第二季經濟復甦的最大變數。



根據台經院調查，2月製造業測驗點為96.41點、月減2.10點，結束連七月升勢；服務業降至94.55點，終止連4月走揚；營建業則受到清運新制與工程延宕影響，重挫4.11點，下滑至95.81點，呈現連續兩個月下跌態勢。



針對中東戰事引發的連鎖反應，院長張建一指出，目前國際天然氣與原油價格雙漲，運費亦同步上升，儘管短期由台灣中油吸收盈虧，但中油淨值已剩下5元，累積吸收超過75%，壓力已達臨界點，觀察英國北海布蘭特與西德州原油價格趨於接近，未來油價來到每桶90至100美元“很容易看到”。



張建一坦言，倘若中東戰事持續不明朗，將迫使“主計總處”與“央行”上修全年對物價的預測，儘管“國內”經濟動能來自AI產業，但B2B（Business-to-Business）受到的通膨影響較小，反觀企業對消費者、即B2C（Business-to-Consumer）若因物價上漲排擠支出，最終恐回過頭減弱對AI終端產品的需求。



台經院景氣預測中心副主任孫明德指出，油價上漲已在全球擴散，油價每上漲10美元，台灣經濟成長率就會下修0.1至0.2個百分點，而全球經濟成長率則會調降0.3至0.5個百分點，中國油價上漲約25%，德國部分地區甚至達70%，若油價持續走高，將進一步拖累全球經濟。



孫明德提醒，目前呈現“油價漲、美元也漲”的詭譎態勢，與俄烏戰爭爆發時，帶來的即視感頗為類似，上游產業可調漲價格，中下游廠商面臨極大的壓力，況且，中東生產的尿素、鋁、氦氣等重要原物料若出不來，將對科技業與製造業的衝擊持續擴大。



孫明德認為，若中東戰事能在3月底至4月初趨緩，影響仍屬短期干擾，第三季經濟成長有機會回升；反之，衝突延續至4月之後，對全球經濟的負面影響將進一步擴大。



面對全球能源緊急狀態，張建一提到，台灣目前燃氣發電比重高，且多仰賴中東供應，由於戰事導致情勢惡化，“短時間內不排除重啟燃煤發電”以支應電力需求；而核能重啟的議題，還需要建立社會共識，目前不排除朝“新世代核能”方向評估，但核二、三廠若要於2028年重啟，仍須視“立法院”決議及安全性評估而定。