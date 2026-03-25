台經院：製造、服務、營造景氣全面走跌

台經院院長張建一。（照片：台經院提供） 中評社台北3月25日電／美伊戰爭近1個月，至今尚未停火且持續升溫。台灣經濟研究院25日發布最新景氣調查，2月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，台經院指出，2月三大產業景氣走跌，主因仍為農曆春節落點讓工作天數減少，尚未反映中東衝突的影響，只不過若戰事若持續延燒，導致油價持續飆高，全球經濟恐面臨衰退風險。



台經院院長張建一表示，中東戰事已推升能源供應風險，帶動原油與天然氣價格上漲，未來油價可能維持每桶90至100美元高檔，進一步加劇通膨壓力，並牽動各國央行利率政策；同時，若金融市場因戰事波動導致股市回檔，將削弱財富效果、抑制消費動能，在此情況下，若物價持續上行，迫使“主計總處”與“央行”上修通膨預測，讓消費者因物價上漲壓縮支出，仍可能反過來影響終端需求，削弱整體成長力道。



台經院景氣預測中心主任孫明德表示，油價上漲已對全球經濟形成實質壓力，如大陸油價上漲約25%，德國部分地區更達70%。估計油價每上漲10美元，全球經濟成長率將下修0.1至0.2個百分點，目前油價已由約60美元升至90美元，預估全球會下修約0.3至0.5個百分點。根據國際機構最新預測，全球經濟成長率已由2.9%下修至2.7%，若油價持續走高，將進一步拖累全球景氣。



孫明德指出，當前出現油價與美元同步上漲的情況，與俄烏戰爭初期相似，上游產業雖可望轉嫁成本，但中下游廠商壓力沉重；此外，戰爭若影響尿素、鋁、氦氣等關鍵原物料供應，將擴大對科技業與製造業的衝擊，若戰事能在3月底至4月初趨緩，影響仍屬短期干擾，第3季景氣有望回升；但若衝突延續、油價維持高檔甚至逼近140美元，全球經濟恐面臨更大下行壓力，甚至出現衰退風險。

