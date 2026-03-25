盧信吉：特朗普藉美日峰會累積對中談判籌碼

台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉。（中評社 方敬為攝） 中評社3月26日電（記者 方敬為）針對日本首相高市早苗首赴華府會晤美國總統特朗普，台灣明志科技大學通識教育中心助理教授盧信吉接受中評社訪問表示，美日領袖去年10月甫會面，短時再會，雖然雙方各有所需，但研判美方的需求較大，時值中東戰火延燒之際，更緊臨著備受國際矚目的中美峰會，特朗普或藉此累積對中談判的籌碼。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，曾任中興大學國際政治所助理教授、中興大學日韓總和研究中心研究員、中興大學當代中國研究中心副執行長。研究專長包括國際關係理論、地緣政治與國際安全、外交政策、國際政治與兩岸關係。



高市早苗於3月19日首度訪問華府，與特朗普展開雙邊會談，距離去年10月28日的東京峰會僅隔數月，美日領袖短期內再度聚首，引發關注。



盧信吉表示，美日領袖會面雖然頻繁，但並非有連動性，從特朗普一貫的“交易型”外交模式來看，這顯然是美國為下一階段的“大國博弈”預作準備。特朗普的外交斡旋往往採取“逐輪推進、動態調整”策略，每一次談判除了是對當前局勢的總結，同時也為下一輪博弈創造需求與利多。



因此，盧信吉認為，美日峰會並非單純的例行交流，而是美國為了在即將到來的中美交鋒中，進一步累積戰略籌碼與談判優勢的布局。



他研判，美方當前的戰略需求顯然大於日方，隨著美國在中東地區對伊朗展開攻擊行動，且形勢越趨不利的情況，美國急需國際社會的背書與支持，以維持其行動正當性，但面對中東區域衝突可能升級且恐怕導致長期的區域動盪，可以觀察出，多數傳統西方陣營國家態度保守。

