民進黨中執會反核團體抗爭　喊重啟個屁！

民進黨25日舉行中執會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月25日電（記者 張穎齊）民進黨25日舉行中執會，數名反核人士到民進黨中央黨部外抗議，高喊“賴清德執政無能下台啦”、“恭請蔡英文再競選2028，續推非核家園政策”、“詐騙集團民進黨，重啟個屁啊”。據轉述，今日中執會無人提及相關議題。



賴清德宣布重啟核電後，反核人士陸續展開零星抗爭，全台廢核行動平台也公告將於26日上午到“行政院”抗議。



對於核電議題，綠委王世堅受訪時緩頰表示，現在時局變化太大，比方說，誰會曉得突然間中東戰火？很多事連特朗普都不一定說得定，要因勢利導，如果政策上有調整，只要是為台灣社會好，這些調整都是對的，相信賴清德一定經過深思熟慮，黨內大家都會支持。



今日的中執會，在立法部門報告方面，民進黨團總召蔡其昌提及，近期社會高度關注台灣民眾黨籍陸配李貞秀國籍爭議，黨團立場認為涉及“違憲”違法。同時，軍購特別條例在“立法院”外委會審議進度緩慢，但也在預期之中。未來多數條文可能保留送朝野協商，相關攻防仍需密切關注。



黨團幹事長莊瑞雄則在會中提到，經濟委員會持續處理瘦肉精相關條文，“教育部”於供餐契約中已有相關規範。



民進黨秘書長徐國勇報告指出，本周已完成各“直轄市”議員初選相關作業，並將函文推薦“監察委員”人選，強調民進黨不會以政黨身分作為推薦限制。



“行政院”副秘書長阮昭雄則則說，將到來的清明連假提出交通疏運規劃，並說明“經濟部”將針對水情、風險情勢進行相關報告，提前因應。



此外，選舉對策委員會回報，初選期間違規情形，包括部分參選人違規懸掛看板，已依規定處理。台中市議員初選方面，參選人吳文豪因家中變故宣布退選，黨內不排除後續採徵召方式補人選。



會中民進黨“正國會”中常委陳茂松發言，提醒去年全代會曾由賴清德委託前“立法院長”游錫堃成立“創黨精神研究小組”，盼將創黨元老理念文字化保存。隨著民進黨創黨46周年將至，應加速整理歷史脈絡，讓後進有所依循。賴清德當場僅回應“好”。