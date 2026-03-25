黃國昌批綠社宅跳票　提新北加碼1.2萬戶

民眾黨新北市長參選人黃國昌舉行“打造新北居住正義”記者會。（照片：黃國昌競選辦公室提供） 中評社台北3月25日電／台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌今天召開記者會提出社會住宅政見，他表示，若當選除了將接手完成目前新北市府興建中的1.2萬戶社宅，再加碼興建1.2萬戶，要在2034年達到3.1萬戶目標。



民眾黨新北市長參選人黃國昌今天舉行“打造新北居住正義”記者會。他指出，蔡英文2016年提出的8年20萬戶社宅已跳票，賴清德就任迄今，核定的社宅量是0戶。



黃國昌說，當前新北市房價所得比高達12.99，等於要不吃不喝13年才買得起房，房貸負擔率更達56.77%；買不起房之外，新北租金中位數1.3萬元更是全台之冠。社宅也供不應求，市占率僅0.6%。



黃國昌指出，目前新北市社宅，其中由新北市政府興建完成7000戶、1.2萬戶規劃興建中，他承諾未來除了接手蓋完之外，將再擴增1.2萬戶社宅、可負擔宅及高齡友善社宅，目標2034年興建3.1萬戶。



關於土地取得問題，他會將整體開發區5%土地留給社宅，約可取得130公頃土地。經費部分，囤房稅2.0的稅收每年4.04億、透過TOD（大眾運輸導向發展）收取增額容積代金約157億元、擴大爭取“中央”補助，讓新北社宅建設“人民可負擔，政府也可負擔”。



黃國昌說，為彌補社宅不足的空窗期，將採3策略強化租屋市場，包括補助合約公證費最高2000元；育兒租補加碼，由現行5000至7000元，增至8000至1.2萬元，同時改善包租代管長年存在只有代管沒有包租，年長者弱勢者根本租不到的現況，明確鎖定弱勢對象。



與會的台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，有了囤房稅2.0的稅制改革與財劃法的修正，黃國昌所提出的政見在財源上是沒問題的。