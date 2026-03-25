核電何時重啟？台電曾文生曝1年半至2年

台電董事長曾文生。（照：截自“國會”頻道） 中評社台北3月25日電／賴清德指核二、核三具重啟運轉的條件，3月底將送“核安會”審議。各界關切核電重啟的時間表？台電董事長曾文生今日表示，目前核電廠重啟正在進行安全檢查，依規劃就是18個月到2年，若再加快，擔憂會有程序被跳過，安全上會有疑慮。



“立法院”經濟委員會今天邀集“經濟部長”龔明鑫與台電公司董事長曾文生，針對“核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計劃”進行專案報告並備質詢。



受到台灣境內半導體與AI用電需求大增，讓核電重啟議題再度成為討論議題。有學者拋出應該分階段審查、加速進行相關程序，早日讓核電回歸發電，確保供電穩定。對於外界認為核電恢復時程應該可更快、再縮短，曾文生回應，“快就一定好嗎？”強調檢查是按程序進行，若更快就會很擔心是否有跳過部分程序，相信各界對於安全都相當重視，會以安全為最高原則。



至於核電廠接下來會以基載電力、尖載電力等形式投入發電，核電廠重啟所需經費？“經濟部長”龔明鑫說，目前由於還在自主安全檢查的過程中，電廠使用的形式、投入經費都需要看檢查結果而定，現在還無法估計；未來電廠可以延役多久，也都要看安全檢查再來規劃。



曾文生指出，核管法修法完成後，台電於去年11月27日完成內部評估，判斷核二、核三廠仍有再運轉可能性。隨即依據運轉執照申請審核辦法第十六條之一，啟動再運轉計劃相關作業。該計劃涵蓋廠址機組現況評估、組織人員配置訓練、設施維護檢查規劃、運轉規範文件恢復，以及品質查證方案等五大項目。



在檢查進度方面，核三廠已與海內外廠商簽約，並邀請原廠協助進行安全檢查工作。核二廠則因燃料棒退出問題較為複雜，需等室外乾儲設施完工、移出用過燃料棒後，才能進行反應爐內部的自主安全檢查。曾文生強調，核二廠一號機因燃料棒無法退出而提前停機，直到2024年才取得乾貯執照。



針對外界關注的核廢料處置問題，曾文生說明台電採用國際普遍做法，分為短期暫時儲存、乾式儲存及最終儲存三個階段。技術工程與社會工程並重，“經濟部”已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，收集國際選址經驗，建立公開透明程序達成最終處置目標。



在乾儲設施建設方面，核二廠已於去年8月取得水保計劃核准，可開始建設乾儲廠。核一、核二廠室外乾儲設施已完成，正等待“核安會”核發運轉執照。台電也同步規劃三座核電廠的室內乾儲方案，作為第二階段容量擴充準備。



曾文生最後強調，台電所有工作推動都嚴格依照法令規範進行，也會按照法定時程推動必要相關工作，確保核電廠重啟過程的安全性與合規性。

