黨團宴請朱立倫　國民黨：無須大驚小怪

國民黨文傳會主委尹乃菁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團27日將宴請前主席朱立倫，引發藍營有路線之爭的討論。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今天表示，朱立倫與過去的老朋友、戰友餐敘，這不是一件很自然的事嗎？而個別“立委”出席與否，這又不是考試，不需要點名，吃飯團聚就是交流，不需要大驚小怪。



國民黨團於19、20日分批與國民黨主席鄭麗文餐敘交流，27日也將與朱立倫進行餐敘。由於近日藍營在對美軍購路線上有很多不同聲音，藍委與朱立倫的餐敘也格外引人關注是否有路線之爭的問題。



國民黨今天下午召開中常會，尹乃菁在會後轉述回應媒體提問時表示，朱立倫與過去的老朋友、戰友餐敘，這不是一件很自然的事嗎？她也有聽到“立委”說，朱立倫在卸任黨主席時，大家就有要約吃飯，當時朱立倫沒空，現在可能雙方都有空了，所以就約吃飯。



尹乃菁說，至於個別“立委”是否出席這場，或有沒有出席、能不能出席等等，都是很自然的事情，就像鄭麗文剛和黨團吃飯聚會，就是交流，這不是考試或是要點名，沒參加就是缺考，不需要大驚小怪。



至於民眾黨創黨主席柯文哲的官司，台北地院將於26日下午進行宣判，尹乃菁表示，明天宣判後，國民黨會向外界清楚表達立場。她強調，國民黨對於柯文哲在案件之中所受到的政治追殺、司法打壓，向來表達聲援立場，今天在台灣，政治介入司法，民進黨無所不用其極的情況下，在野黨若還不能採取一致團結立場，只會被欺壓得更厲害。



媒體也詢問，國民黨新竹縣長初選將於28日舉行黨員投票，當天將產生人選，初選參選人、現任副縣長陳見賢遭指有一清管訓檔案，同樣參與初選的“立委”徐欣瑩喊話應啟動排黑審查以及暫停初選？



尹乃菁強調，陳見賢符合初選資格，這點無疑義。至於是否擔心徐欣瑩未來會脫黨參選？尹乃菁說，這是假設性問題，對徐而言，這場初選應該是志在必得，陳見賢也有必勝的把握，而初選目的，就是讓民眾、黨員，在這場初選程序中選出最好人選。