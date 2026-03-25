綠委指農產包材飆漲缺貨　盼官方打擊囤積

“戰火燒進農業，農產包材漲價缺貨，農民壓力大增”記者會，左起綠委賴惠員、蔡易餘、陳素月、劉建國。（照片：蔡易餘辦公室提供） 中評社台北3月25日電／美伊戰爭近1個月，至今尚未停火且持續升溫，台灣農產包材出現飆漲缺貨，民進黨籍英系“立委”蔡易餘今天表示，塑膠包材價格近期大漲10%至15%，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，喊話“經濟部”、“農業部”與公平會介入嚴查，同時研擬實質輔導方案，絕不能讓農民成為國際地緣政治的犧牲品。



民進黨“立委”蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今天在“立法院”召開“戰火燒進農業，農產包材漲價缺貨，農民壓力大增”記者會。記者會中多是民進黨提名縣市長參選人，蔡易餘參選嘉義縣、劉建國參選雲林縣、陳素月參選彰化縣。



媒體報導，蔡易餘說，近期中東局勢急遽升溫，連帶影響導致石化原料飆漲，首當其衝的就是基層農民，以小番茄為例，其外層包裝的透明塑膠盒現在供不應求，甚至出現報價“一天一個價”的誇張現象，令人懷疑是否有中盤商在預期心理下進行囤積。



蔡易餘表示，“農業部”必須立即協調如北農等大型農產運銷中心，研擬出“紙箱或替代性包材的暫時性統一規格”，解決農民尋無包材、任人宰割的困境。



陳素月指出，政府相關單位必須從源頭穩定石化原料供應，並嚴查市場上是否有中盤商藉機囤積、哄抬價格情況，確保民生必需品來源無虞，減輕民眾的生活壓力。



賴惠員提到，希望政府不要只看大數據，必須到基層走一走，政策才不會失準，也要密切監控生產成本，如何讓它不漲，否則漲價後將會造成通膨，最後轉嫁到消費者身上。



劉建國強調，政府應穩定市場價格，嚴防惡意囤積，也應盤點台灣庫存，確保民生與農業包材優先供料。



“農業部農糧署農業資源組副組長”饒美菊表示，關於肥料部分，一定有安全庫存，並且會持續關注國際上的價格是否有大幅提升，而且過去在疫情及俄烏戰爭時，“農業部”有相關補貼機制，此機制仍然存在，“農業部”每週會關注國際肥料原料行情，必要時會再啟動，部分吸收原料的漲幅。



至於塑膠包材部分，饒美菊指出，這個影響是全面性的，製造業者屬“經濟部”管轄，可能要進行跨部會合作，協調業者務必要供應農民所需的包材。



“經濟部產業發展署副組長”羅世藩提到，會請石化原料大廠優先供應台灣所需、保障台灣的供應鏈，不能有中斷情形，也呼籲業者、公協會或上游廠商能監督中下游廠商，是否有異常採購，或是供應鏈有囤積的現象，而“經濟部”有成立相關專線（02-27011669轉分機105至107）進行協助，也樂意進行跨部會合作。