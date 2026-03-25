鄭麗文：馬英九多年幕僚不惜傷害馬與國民黨

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 國民黨副主席蕭旭岑(右一)25日出席中常會。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團總召傅崐萁與副主席蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社3月26日電（記者 張嘉文）針對馬英九基金會近日的人事風波，中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會上聲援當事人之一，也是其副主席蕭旭岑。鄭麗文表示，很不捨也難過，馬英九身邊有多年的幕僚朋友，不惜傷害馬，也傷害國民黨，更對蕭副主席進行無情、不實的攻擊。



鄭麗文接著說，她今天看到蕭旭岑的臉書，也感慨萬千，心疼不已，馬英九是本黨執政的“總統”，也曾任本黨主席，對國家、對黨貢獻卓著，即便卸任依舊憂國憂民，為兩岸和平奔走，但卻有身邊多年的幕僚朋友，不惜傷害馬也傷害國民黨，更對蕭進行無情、不實的攻擊。



鄭麗文說，因此讓虎視眈眈的民進黨，抓到機會大編故事，所有的陰謀論無限上綱，讓我們感到非常痛心。在面對這樣艱難的時刻，中國國民黨絕對會做所有黨員同志、黨工朋友、從政菁英最大的後盾跟支持，不可能怕事，也絕不讓有心人士得逞。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，會中特別針對藍營近日眾多的風波做出立場表達。



鄭麗文先提到前“立委”蔡正元27日要入監服刑，以其台灣民眾黨創黨主席柯文哲明天的官司一審將宣判等事。她強調，這就是今天的台灣，想從政、說真話，隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害，甚至還要付出自由作為代價。



鄭麗文說，國民黨還有130多位黨工、志工遭遇司法無情追殺，始作俑者是主政者，在“國會”沒贏得多數，不甘心不接受，繼續製造內部撕裂跟動亂（指大罷免），但國民黨連自保反擊的能力都沒有，不順德意志（指賴清德）就被國家機器迫害，這個時刻願意投入政治為黨奮戰、替黨工作，她由衷感謝，所以一定會力挺同志、戰友，在這樣的時刻，更要團結一致，不能讓外界看笑話，更不能讓敵人有見縫插針的機會。



鄭麗文接著說，她今天看到蕭旭岑的臉書，也感慨萬千，心疼不已，馬英九是本黨執政的“總統”，也曾任本黨主席，對國家、對黨貢獻卓著，即便卸任依舊憂國憂民，為兩岸和平奔走，但卻有身邊多年的幕僚朋友，不惜傷害馬也傷害國民黨，更對蕭進行無情、不實的攻擊。

